HOME WOMEN HEALTH

Dokter Ungkap Penyebab Tingginya Prevalensi Alergi Protein Susu Sapi pada Anak di Indonesia

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |22:00 WIB
Dokter Ungkap Penyebab Tingginya Prevalensi Alergi Protein Susu Sapi pada Anak di Indonesia
Prevalensi alergi susu sapi di Indonesia masih tinggi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

RISIKO alergi susu sapi masih sering terjadi di Indonesia. Kondisi ini terjadi lantaran tidak cocok protein susu sapi, dan biasanya terjadi pada anak-anak di masa pertumbuhan.

Berdasarkan Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) prevalensi alergi protein susu sapi pada anak di bawah usia lima tahun di Indonesia berkisar antara 2-7,5 persen. Terkait hal tersebut Dokter Anak Spesialis Konsultan Alergi & Imunologi, Dr. dr. Zahrah Hikmah, Sp.A(K) mengatakan risiko alergi terjadi karena kurangnya pemahaman serta penanganan alergi.

"Risiko alergi yang masih sering terjadi ternyata belum diikuti dengan pemahaman serta penanganan alergi yang tepat dari orangtua. Selama ini masih banyak orang tua yang belum memahami cara mengenali gejala alergi susu sapi yang tepat," ucap dr. Zahrah, dalam siaran pers 'SGM Eksplor isopro Soy' yang diterima Okezone, Jumat (21/6/2024).

Susu Sapi

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
