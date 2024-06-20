8 Manfaat Minyak Bulus bagi Kesehatan

MINYAK bulus menjadi salah satu ramuan yang secara turun-temurun dipercaya memiliki khasiat yang sangat luar biasa bagi kesehatan. Tak heran jika bulus kerap kali diburu untuk diambil minyaknya sehingga membuatnya rentan terhadap kepunahan.

Merangkum dari situs resmi Provinsi Jambi, Jumat (21/6/2024) minyak bulus mengandung beberapa vitamin yang dikenal baik untuk kesehatan kulit, antara lain vitamin A, K, dan E. Kandungan vitamin-vitamin ini diyakini memberikan manfaat luar biasa, termasuk dalam proses penyembuhan dan perawatan kulit.

Beberapa komponen khusus dalam minyak bulus termasuk asam palmitoleat, asam stearat, DHA, asam oleat, dan asam linoleat. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa minyak bulus memiliki kandungan total asam amino tertinggi dibandingkan dengan minyak ikan lainnya.

Lantas apa saja manfaat minyak bulus bagi kesehatan? Berikut ulasanya.

1. Perlindungan Jantung dan Pembuluh Darah

Minyak bulus, baik dalam bentuk olesan atau suplemen kapsul, diketahui melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kandungan nutrisi dalam minyak ini berperan dalam mencegah penyakit yang terkait dengan sistem kardiovaskular.

2. Pengobatan Luka Bakar

Penelitian menyebutkan bahwa minyak bulus dapat digunakan sebagai pengobatan untuk luka bakar akibat paparan sinar matahari. Kemampuannya melindungi kulit dari radiasi matahari menjadi salah satu keunggulan minyak bulus.

3. Membantu Mengatasi Kerutan

Bagi mereka yang menjalani usia 30 tahun ke atas, minyak bulus bisa menjadi sekutu dalam mengatasi kerutan. Kandungan zinc oksida dalam minyak bulus diyakini dapat membantu menjaga kekenyalan kulit wajah.

Namun, perlu dicatat bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami sepenuhnya manfaat minyak bulus dalam mengatasi tanda penuaan ini.

4. Mengobati Psoriasis

Psoriasis, penyakit kulit yang menyebabkan ruam bersisik dan gatal, dapat diatasi dengan minyak bulus. Studi menunjukkan bahwa penggunaan rutin minyak bulus dapat meredakan iritasi, peradangan, dan pengelupasan kulit pada penderita psoriasis.

Namun, sebelum mengintegrasikan minyak bulus ke dalam perawatan, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.

5. Meredakan Gatal

Minyak bulus memiliki kandungan antigatal yang bermanfaat untuk mengurangi rasa gatal akibat eksim. Studi menunjukkan bahwa kadar asam dalam kulit memengaruhi timbulnya eksim.

Minyak bulus, setelah melalui proses pengeringan, dapat membantu meredakan gejala eksim, meskipun disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit sebelum menggunakannya.