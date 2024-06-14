Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Paling Jago Atasi Stres

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |20:00 WIB
4 Zodiak Paling Jago Atasi Stres
Zodiak paling jago atasi stres, (Foto: Wayhomestudio/Freepik)
A
A
A

STRES adalah bagian alami dari kehidupan yang tak terhindarkan. Setiap orang pasti mengalaminya, entah itu dari tekanan pekerjaan, masalah pribadi, keuangan, hingga kesehatan. Dalam kondisi ini, kemampuan untuk mengelola stres sangat penting.

Menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki keahlian luar biasa dalam mengatasi rasa stres. Tipe orang yang mampu tetap tenang dan produktif meski pun berada di bawah tekanan. Nah, berikut ini merupakan ulasan tentang empat zodiak yang paling jago atasi stres, sebagaimana telah dilansir dari Astrotalk, Minggu (16/6/2024)

 BACA JUGA:

1. Aries: Aries dikenal karena keberaniannya yang luar biasa. Tipe orang yang menjadi pemimpin alami, dan menghadapi situasi stres dengan sangat baik. Aries memiliki determinasi yang kuat, mereka tahu bagaimana mengambil kendali dan menemukan solusi inovatif ketika dihadapkan pada kesulitan.

 BACA JUGA:

2. Taurus: Si Taurus adalah tipe yang tidak mudah terpancing emosi dan memiliki determinasi yang kuat untuk tetap tenang di bawah tekanan. Taurus cenderung menemukan solusi efektif tanpa terburu-buru, membawa stabilitas dalam situasi penuh stres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement