Potret Anggun Lyodra dengan Strapless Dress Biru, Aura Divanya Kuat Banget

BELUM lama ini Lydora Ginting menghadiri acara gala premiere film Ipar Adalah Maut. Dalam film itu dia berkesempatan mengisi soundtrack bersama Yovie Widianto.

Saat hadir di acara tersebut tentunya Lyodra mempersiapkan penampilan terbaiknya. Dia memilih memakai dress warna biru yang membuatnya makin anggun. Berikut ulasannya dari Instagram @lyodraofficial.

Foto OOTD

Gaya OOTD Lyodra memamerkan outfitnya di acara gala premier. Penampilannya terlihat anggun dalam balutan strapless dress warna biru. Dress yang ia pakai memakai derail bunga berwarna emas yang memberi kesan mewah pada tampilannya. Tubuh ideal Lyodra di foto ini begitu terlihat.

Tampil elegan

Dress yang dipakai Lyodra ini merupakan rancangan desainer Ansoe. Dia memadukan outfitnya dengan high heels warna emas. Pose duduk di kursi bioskop, penampilannya memukau.