Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Anggun Lyodra dengan Strapless Dress Biru, Aura Divanya Kuat Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |19:01 WIB
Potret Anggun Lyodra dengan Strapless Dress Biru, Aura Divanya Kuat Banget
Lyodra Ginting. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELUM lama ini Lydora Ginting menghadiri acara gala premiere film Ipar Adalah Maut. Dalam film itu dia berkesempatan mengisi soundtrack bersama Yovie Widianto.

Saat hadir di acara tersebut tentunya Lyodra mempersiapkan penampilan terbaiknya. Dia memilih memakai dress warna biru yang membuatnya makin anggun. Berikut ulasannya dari Instagram @lyodraofficial.

Foto OOTD

Lyondra Ginting

Gaya OOTD Lyodra memamerkan outfitnya di acara gala premier. Penampilannya terlihat anggun dalam balutan strapless dress warna biru. Dress yang ia pakai memakai derail bunga berwarna emas yang memberi kesan mewah pada tampilannya. Tubuh ideal Lyodra di foto ini begitu terlihat.

Tampil elegan

Lyondra Ginting

Dress yang dipakai Lyodra ini merupakan rancangan desainer Ansoe. Dia memadukan outfitnya dengan high heels warna emas. Pose duduk di kursi bioskop, penampilannya memukau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129092/3_potret_lyodra_dan_randy_martin_asyik_main_tennis_bikin_jomblo_gigit_jari-D5Ks_large.jpg
3 Potret Lyodra dan Randy Martin Asyik Main Tennis, Bikin Jomblo Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/194/3105539/tiara_andini-q2IV_large.jpg
Memukau! Begini Penampilan Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya dan 3 Diva di Konser Superdiva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/612/3098982/5_potret_mesra_lyodra_dengan_randy_martin_yang_makin_go_public_bucin_banget-5Anp_large.jpg
5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084096/ikut_fashion_show_di_shibuya_jepang_lyodra_seru_berasa_jadi_model-xCpF_large.jpg
Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra: Seru Berasa Jadi Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058876/lyodra-ta3w_large.jpg
Lyodra akan Diberkati Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/194/2984171/potret-lyodra-tampil-anggun-dengan-rok-batik-stunning-abis-69zItXRk0i.jpg
Potret Lyodra Tampil Anggun dengan Rok Batik, Stunning Abis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement