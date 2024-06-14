Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kontribusi untuk Konservasi Laut, UNIQLO Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Sampah di Wakatobi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:30 WIB
Kontribusi untuk Konservasi Laut, UNIQLO Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Sampah di Wakatobi
Aksi bersih pantai dan edukasi sampah di Wakatobi, (Foto: Dok UNIQLO)
A
A
A

MEMBERIKAN kontribusi nyata untuk konservasi lingkungan laut, lini fesyen asal Jepang UNIQLO diketahui belum lama ini menggelar “Ocean Conservation Project di desa Kollo Soha, Wakatobi.

Perhelatan ini sendiri digelar pada 29-30 Mei 2024, dengan tujuan untuk mengurangi sampah laut di Indonesia. Pelaksanaannya sendiri berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Proyek ini merupakan cerminan komitmen dan keterlibatan UNIQLO terbaru dengan komunitas di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pilar keberlanjutan dari lini fesyen retail asal Jepang tersebut, serta untuk membantu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di mana pun.

 BACA JUGA:

Ocean Conservation Project ini menghadirkan aksi bersih pantai, workshop pemilahan sampah rumah tangga, donasi tempat sampah dan mesin pencacah sampah, serta tur mangrove dan program edukasi lingkungan untuk anak-anak. Upaya pembersihan pantai difokuskan di Pantai Hondue dan Pantai Soha, yang diikuti oleh komunitas Karang Taruna One Mohute, pelajar dari sekolah di area tersebut, juga komunitas di Kollo Soha lainnya.

 BACA JUGA:

(Foto: Dok UNIQLO)

“Kami terus mengajak masyarakat serta berbagai pihak untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Menyadari pentingnya peran laut sebagai sumber mata pencaharian di banyak wilayah di Indonesia,” kata Irma Yunita, Corporate Affairs Director PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO), dalam siaran media resminya, diterima dan dikutip pada Jumat (14/6/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/612/3093827/ternyata_ini_satu_satunya_laut_di_dunia_yang_tidak_menyentuh_daratan-39WY_large.jpg
Ternyata Ini Satu-satunya Laut di Dunia yang Tidak Menyentuh Daratan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/19/406/2068353/mengenal-3-spesies-baru-hewan-laut-dalam-di-jakarta-JmMoF46n4K.jpg
Mengenal 3 Spesies Baru Hewan Laut Dalam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/27/481/1928209/mengapa-air-laut-di-samudera-pasifik-paling-asin-berikut-penjelasannya-NilZvBeefl.jpg
Mengapa Air Laut di Samudera Pasifik Paling Asin? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/27/406/1821426/taman-laut-olele-tetap-ramai-wisatawan-walaupun-gelombang-tinggi-LzbpvPTd3M.jpg
Taman Laut Olele Tetap Ramai Wisatawan Walaupun Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/09/406/1613600/konservasi-laut-baru-jadi-wadah-lindungi-terumbu-karang-vmIznYxTT1.jpg
Konservasi Laut Baru Jadi Wadah Lindungi Terumbu Karang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/09/406/1586756/perubahan-cuaca-ekstrem-membuat-terumbu-karang-rusak-dan-mati-yG3ytm7oxH.jpg
Perubahan Cuaca Ekstrem Membuat Terumbu Karang Rusak dan Mati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement