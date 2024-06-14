Kontribusi untuk Konservasi Laut, UNIQLO Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Sampah di Wakatobi

MEMBERIKAN kontribusi nyata untuk konservasi lingkungan laut, lini fesyen asal Jepang UNIQLO diketahui belum lama ini menggelar “Ocean Conservation Project di desa Kollo Soha, Wakatobi.

Perhelatan ini sendiri digelar pada 29-30 Mei 2024, dengan tujuan untuk mengurangi sampah laut di Indonesia. Pelaksanaannya sendiri berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Proyek ini merupakan cerminan komitmen dan keterlibatan UNIQLO terbaru dengan komunitas di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pilar keberlanjutan dari lini fesyen retail asal Jepang tersebut, serta untuk membantu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di mana pun.

Ocean Conservation Project ini menghadirkan aksi bersih pantai, workshop pemilahan sampah rumah tangga, donasi tempat sampah dan mesin pencacah sampah, serta tur mangrove dan program edukasi lingkungan untuk anak-anak. Upaya pembersihan pantai difokuskan di Pantai Hondue dan Pantai Soha, yang diikuti oleh komunitas Karang Taruna One Mohute, pelajar dari sekolah di area tersebut, juga komunitas di Kollo Soha lainnya.

“Kami terus mengajak masyarakat serta berbagai pihak untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Menyadari pentingnya peran laut sebagai sumber mata pencaharian di banyak wilayah di Indonesia,” kata Irma Yunita, Corporate Affairs Director PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO), dalam siaran media resminya, diterima dan dikutip pada Jumat (14/6/2024)