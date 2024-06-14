Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Supermodel Hijaber Halima Aden Digandeng Buttonscarves Jadi Ikon Koleksi Series The Crown

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |22:40 WIB
Supermodel Hijaber Halima Aden Digandeng Buttonscarves Jadi Ikon Koleksi Series <i>The</i> <i>Crown</i>
Halima Aden ikon The Crown Series dari Buttonscarves, (Foto: Buttonscarves)
A
A
A

SUPERMODEL hijaber pertama di dunia, Halima Aden didapuk oleh lini fesyen Muslim asal Indonesia, Buttonscarves untuk menjadi ikon untuk koleksi The Crown Series.

Mendapuk supermodel dunia sekelas Halima Aden sebagai ikon ini, dalam siaran media resminya dikatakan merupakan perwujudan dari visi lini fesyen lokal terkenal ini untuk memperkuat eksistensinya di dunia mode fesyen internasional, karena Halima merupakan sosok ikon global yang telah menginspirasi banyak perempuan di dunia terutama perempuan berhijab.

 BACA JUGA:

Hadir sebagai ikon The Crown Series, Halima Aden tak hanya dikenal sebagai supermodel hijab pertama di dunia, namun juga karena perjuangannya melawan stereotip terhadap perempuan, terutama bagi yang berhijab.

(Foto: Dok Buttonscarves)

Halima berhasil menjadi semifinalis pada ajang Miss Minnesota USA pada 2016, menjadi model hijab pertama yang menjadi sampul majalah fesyen ternama dunia, Vogue. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial sebagai Brand Ambassdor UNICEF, menjadi model untuk brand-brand global ternama, dan berpartisipasi sebagai juri di berbagai ajang kecantikan internasional.

Oleh karena itu, Buttonscarves memilih sosok Halima Aden sebagai ikon yang merepresentasikan pesan tentang kekuatan perempuan melalui koleksi The Crown Series. Tak hanya selaras dengan konsep koleksi rancangan yang diusung, sekaligus juga memperlihatkan kalau setiap perempuan, yang berhijab pun punya potensi tak terbatas untuk mewujudkan impiannya.

Halaman:
1 2
      
