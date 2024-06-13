Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Elkan Baggott, Bek Andalan Timnas Blasteran Inggris-Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |20:01 WIB
Potret Terbaru Elkan Baggott, Bek Andalan Timnas Blasteran Inggris-Indonesia
Elkan Baggott. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Elkan Baggutt belakangan menjadi perbincangan publik, apalagi dia sempat tidak berada dalam daftar nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Indonesia di babak ketiga kulaifikasi Piala Dunia.

Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini memang menjadi salah satu opsi pemain belakang, mengingat di matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong tak dapat menurunkan dua bek andalannya, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret terbaru Elkan Baggott, pemain berdarah Inggris-Indonesia. Berikut ulasannya dari Instagram @elkanbaggott.

Tampil keren

Elkan Baggott

Potret Elkan Baggott tampil keren saat liburan di Maldives. Ia menunjukkan OOTD memakai kemeja biru dengan model kancing dibuka setengah, kemudian dipadukan dengan chino pants. Ia foto di pasir dengan latar suasana pantai malam hari. Pose tersenyum ke arah kamera, ganteng banget!

Foto bareng pacar

Elkan Baggott

Bagi Anda yang mengidolakan Elkan, harus siap-siap patah hati. Sebab Elkan memiliki kekasih bernama Katie Marsden. Menjalin hubungan cukup lama, Elkan banyak membagikan momen mesra dengan sang pacar. Seperti pada foto ini keduanya merayakan Natal bersama dan kompak memakai outfit dengan nuansa hitam.

Tampil topless

Elkan Baggott

Potret Elkan saat bersantai di pinggir kolam renang. Dia nampak pose topless sambil memegang secangkir minuman. Penampilan bek tengah Timnas Indonesia ini mencuri perhatian, sebab dia seakan memamerkan perut six pack. Tampilannya bikin netizen salfok.

“Pelukable banget,” kata @anastasia***.

Halaman:
1 2
      
