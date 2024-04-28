5 Destinasi Wisata Menarik di Wonosobo, Wajib Masuk Wishlist Liburan

DAYA tarik Kota Wonosobo, Jawa Tengah kini jadi perbincangan publik usai viral sebuah minimarket dengan pemandangan gunung yang indah. Keindahan Wonosobo pun dikulik publik dan menjadi salah satu wishlist wisata kala liburan.

Tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang indah, Wonosobo juga memiliki sederet destinasi wisata yang menghibur. Tempat tersebut bisa jadi pilihan saat berlibur dengan sanak keluarga.

Berikut lima destinasi wisata di Wonosobo wajib masuk wishlist liburan Anda, sebagaimana dikutip dari laman Republik Wisata, Minggu (28/4/2024).

1. Kawah Sikidang

Pertama ada Kawah Sikidang. Kawah ini merupakan destinasi wisata favorit bila Anda berkunjung ke Wonosobo.

(Foto: Instagram/@defrihabiebi)

Destinasi ini berlokasi di Bakal Bantu, Dieng Kulon, Banjarnegara, Wonosobo. Tak cuma disuguhkan pemandangan kawah yang indah, pengunjung juga bisa menikmati area Candi Arjuna yang memesona. Kawah Sikidang buka pukul 07.30-16.30 WIB dengan harga tiket masuk Rp15 ribu saja.

2. Air Terjun Sikarim

Masih bernuansa alam, destinasi Air Terjun Sikarim juga bisa Anda kunjungi saat ke Wonosobo. Air terjun ini berlokasi di Sembungan, Wonosobo dan berada di antara Gunung Bisma dan Gunung Sikunir.

Untuk menikmati air terjun ini, pengunjung perlu berjalan kaki menyusuri hutan sebelum bisa dimanjakan dengan pemandangan curug yang indah. Destinasi ini juga terjaga kelestariannya dengan sejuknya udara dan hijaunya pemandangan di sekitar air terjun.

Destinasi wisata ini menyajikan pemandangan alam yang indah. Untuk tiket masuknya, Anda yang perlu merogoh kocek sebesar Rp10 ribu.

3. Kebun Teh Tambi

Selanjutnya ada Kebub Teh Tambi. Kebun ini berlokasi di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Wonosobo.

Di destinasi ini, Anda bisa merasakan sejuknya udara yang bersih dan jauh dari polusi. Hamparan kebun teh yang asri akan memanjakan mata Anda dengan pesona keindahannya.

Anda juga bisa mengunjungi pabrik teh Tambi dan melihat proses pembuatan tehnya. Untuk menikmati wisata ini Anda hanya perlu merogoh kocek untuk tiket masuk sebesar Rp10 ribu.