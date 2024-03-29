Gaya Fesyen Mewah Kim Ji Won di Drakor Queen of Tears, Bikin Dompet UMR Menangis

DRAMA Queen of Tears yang dibintangi Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun tengah merajai rating dan menarik perhatian para penonton drama Korea (drakor). Bukan hanya plot cerita yang menarik dan juga chemistry antara para pemainnya, tapi juga visual yang disajikan.

Salah satunya dari sang pemeran utama wanita, Kim Ji Won. Berperan sebagai CEO department store mewah dan pewaris tahta dari keluarga konglomerat, tentu saja Kim Ji Won hadir dengan gaya fesyen stylish, professional dan mewah.

Penasaran dengan penampilan dan harga outfit dari karakter Hong Hae In? Melansir dari akun Instagram @kfashionsin, Jumat (29/3/2024) berikut ulasannya.

1. Anting emas mewah: Pada episode enam drama Korea "Queen of Tears", Kim Ji Won tampil menawan dengan mengenakan Striped Sailor Top dari koleksi Alessandra Rich dan Classic Short Jacket Navy dari Mudidi. Namun yang termahal di sini adalah sepasang anting emas keluaran Damiani, Belle Epoque Reel yang dibanderol sekira Rp66,8juta per pasang.

(Foto: Instagram @kfashionsin)

2. Jam tangan Cartier: Dalam ending episode 6, Kim Ji Won yang bergaya serba hitam dengan mengenakan atasan Convertible Collar Fitted hitam dari Lemaire, terlihat memakai aksesori mewah, jam tangan Ballon Bleu de Cartier Watch keluaran Cartier yang memiliki harga fantastis, yaitu USD43200 atau sekira Rp683,1juta!

(Foto: Instagram @kfashionsin)