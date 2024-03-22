Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Trik Packing Cerdas buat Mudik Lebaran 2024, Jangan Bawa Barang Mubazir!

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:32 WIB
7 Trik <i>Packing</i> Cerdas buat Mudik Lebaran 2024, Jangan Bawa Barang Mubazir!
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

MASYARAKAT kini mulai mempersiapkan diri menghadapi musim mudik Lebaran 2024. Selain berburu tiket perjalanan murah, efisiensi packing menjadi hal mutlak dipahami oleh traveler agar tidak menjadi beban di perjalanan nanti.

Lazimnya, masyarakat yang mudik akan membawa berbagai macam barang dengan jumlah banyak sebagai oleh-oleh untuk keluarga maupun tetangga dekat di kampung halaman.

Mereka yang pergi menggunakan transportasi umum seperti pesawat terbang, kapal laut ataupun kereta api tentu akan kesulitan dalam membawa barang bawaan.

Melansir Refinery29, berikut tujuh trik berkemas alias packing antiribet yang bisa dilakukan untuk mudik Lebaran 2024.

1. Gunakan tas atau koper berbentuk kubus

Menggunakan tas berbentuk kubus akan menghemat ruang. Tidak hanya bisa mengemas barang lebih banyak, namun barang-barang pun akan lebih terorganisir yang akan membuat lebih sedikit waktu untuk mencari barang di dalam tas.

Infografis Keuntungan Liburan saat Low Season

2. Jangan bawa lebih dua pasang sepatu

Membawa sepatu akan menghisap ruang kosong yang ada dalam tas Anda. Oleh karenanya, ada baiknya tidak membawa banyak sepatu agar mudik Anda tidak merepotkan.

3. Selalu bawa makanan ringan

Salah satu yang harus diperhatikan adalah membawa makanan ringan saat bepergian. Anda wajib menyimpan kudapan favorit Anda di dalam tas, hal itu berfungsi untuk menahan lapar dalam perjalanan, hingga Anda menemukan makanan berat yang bisa dimakan.

4. Pakailah baju sederhana

Kurangi penggunaan pakaian dan aksesori dengan membuat pilihan yang tepat untuk dikenakan oleh Anda.

Simpanlah 2-3 pakaian dengan warna yang berbeda. Dianjurkan membawa pakaian yang bisa bertransisi pada siang dan malam supaya Anda bisa menggunakannya setiap saat.

Halaman:
1 2
      
