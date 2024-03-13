Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Boleh Makan Gorengan Langsung saat Buka Puasa?

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:00 WIB
Apakah Boleh Makan Gorengan Langsung saat Buka Puasa?
Apakah boleh makan gorengan langsung saat buka puasa? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

APAKAH boleh makan gorengan langsung saat buka puasa? Pertanyaan ini sering kali muncul di kalangan masyarakat selama bulan Ramadhan. Banyak orang yang merindukan sensasi menikmati gorengan yang gurih dan renyah setelah seharian menahan lapar dan haus.

Sekadar informasi, gorengan menjadi camilan yang kerap muncul saat berbuka puasa. Penting untuk menyadari bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan berlemak tinggi secara berlebihan bisa memiliki dampak negatif pada kesehatan tubuh.

Namun, apakah boleh makan gorengan langsung saat buka puasa?

Menurut dr. Sarah Brewer, seorang ahli gizi dan penulis buku kesehatan dari Inggris, tidak dianjurkan untuk langsung makan gorengan saat buka puasa. Melansir dari beberapa sumber, Rabu (13/3/2024) Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

1. Meningkatkan risiko dehidrasi

Gorengan merupakan makanan yang tinggi lemak dan garam. Mengkonsumsinya saat perut kosong dapat menarik air dari tubuh ke dalam usus untuk membantu pencernaan. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, terutama setelah seharian berpuasa.

2. Gangguan pencernaan

Gorengan yang tinggi lemak dan kalori dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti heartburn, mual, dan kembung, terutama pada orang yang memiliki masalah pencernaan. Kandungan lemak yang tinggi dalam gorengan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga dapat menyebabkan perut terasa penuh dan tidak nyaman.

Gorengan

3. Memperlambat penyerapan nutrisi

Lemak dalam gorengan dapat memperlambat penyerapan nutrisi dari makanan lain yang dimakan bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan rasa lapar lebih cepat dan menghambat tubuh mendapatkan energi yang dibutuhkan.

4. Meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis

Makan gorengan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, kolesterol tinggi, dan penyakit kronis lainnya.

5. Memicu rasa kantuk

Gorengan tinggi kalori dan lemak dapat menyebabkan rasa kantuk. Hal ini dapat mengganggu aktivitas setelah berbuka puasa.

6. Tidak mengenyangkan

Meskipun tinggi kalori, gorengan tidak mengandung banyak serat. Hal ini menyebabkan rasa lapar lebih cepat dan tidak mengenyangkan dalam jangka panjang.

7. Berpotensi mengandung zat berbahaya

Gorengan yang digoreng dengan minyak panas dan berulang kali dapat mengandung zat berbahaya seperti akrilamida yang berisiko kanker.

8. Meningkatkan risiko diabetes

Gorengan yang tinggi karbohidrat dan lemak dapat meningkatkan kadar gula darah dan risiko diabetes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement