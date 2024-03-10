Pijat Vs Spa untuk Bayi, Mana yang Lebih Baik?

Pijat vs spa pada bayi, mana yang lebih baik? (Foto: Freepik.com)

TREN spa sedang digandrungi masyarakat. Banyak orangtua yang memiliki bayi membawanya ke tempat spa dengan tujuan memberikan kenyamanan.

Saat spa, bayi juga akan dilakukan pemijatan oleh seorang terapis. Kemudian dilanjutkan dengan berendam di air hangat sambil berenang. Sebenarnya, antara spa dan pijat biasa, manakah yang lebih efektif memberi kenyaman pada bayi?

Rupanya mengenai spa dan pijat biasa pada bayi memiliki pengertian yang berbeda lho. Pijat bayi sendiri merupakan salah satu bentuk stimulasi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Dr. dr. Fitri Hartanto, SpA(K) menjelaskan pijat itu konsepnya stimulasi dengan melakukan interaksi yang menyenangkan. Sehingga stimulasi itu bisa terjadi. Sementara spa dilakukan oleh seorang terapis.

"Hanya saja target stimulasi itu apa, apakah cukup berendam saja, kalau interaksi bisa tidak berendam," katanya.

Dokter Fitri mengkhawatirkan ketika anak melakukan metode spa, orangtua hanya menyerahkan anaknya ke terapis spa dan tidak mencoba lakukan stimulasi pijat. Sehingga tidak tahu dilakukan tenaga spa apakah berbahaya atau tidak.

"Sebagai orangtua harus melihat keselamatan dan kenyaman anak. Spa tidak sama dengan orang dewasa yang tinggal tiduran," jelasnya.