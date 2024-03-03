Putri Marino Justru Utamakan Wangi Badan ketimbang Penampilan, Ini Alasannya

ARTIS cantik Putri Marino mengaku bahwa dia termasuk perempuan yang mementingkan wangi badan. Bukan penampilan, justru dia merasa percaya diri jika tampil wangi.

"Wangi buat aku itu hal yang wajib karena wangi itu kalau aku pribadi lebih percaya diri, lebih merasa semangat buat menjalani hari-hari," kata Putri Marino di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bahkan istri Chicco Jerikho ini tidak pernah ketinggalan membawa parfum di dalam tas nya.

"Nggak tertinggal ya berapa kali pakai parfumnya pokoknya yang penting wangi karena aku lumayan jadi mood booster gitu," tutur Putri Marino.