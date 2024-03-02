Ubah Jadwal Penerbangan, Lansia Pengidap Kanker Ditagih Maskapai Ratusan Juta

PASANGAN suami istri (pasutri) asal Amerika Serikat, Todd dan Patricia Kerekes, mempersingkat liburan mereka setelah Patricia didiagnosa menderita kanker kantung empedu stadium akhir.

Todd mengatakan kepada stasiun radio Selandia Baru bahwa mereka telah memesan tiket pulang pergi di kelas bisnis dari New York, Amerika Serikat ke Auckland, Selandia Baru yang harganya hampir mencapai USD23 ribu atau sekitar Rp361 juta.

Pasangan lansia ini dilaporkan terbang ke Selandia Baru pada Januari lalu dan berniat untuk tinggal hingga April mendatang, sebelum Patricia didiagnosa enam pekan setelah perjalanan.

Atas saran dokter bedah, mereka pun memutuskan untuk pulang lebih cepat. Todd mengatakan bahwa dia menghubungi pihak Air New Zealand agar penerbangan dimajukan. Mereka terbang pulang pada hari Senin, RNZ melaporkan.

Todd mengatakan kepada program Checkpoint RNZ bahwa ia menghabiskan empat jam untuk mendapatkan harga yang lebih masuk akal dan biaya untuk kursi baru itu hanya sekitar USD60 (Rp950 ribu) lebih mahal daripada yang ia pesan sebelumnya.

Patricia yang berusia 75 tahun hanya memiliki waktu sekitar empat bulan lagi untuk hidup. "Saya benci waktu empat jam itu diambil dari waktu yang seharusnya saya habiskan untuknya, dan saya tidak menghargai kejengkelan yang harus dialami istri saya untuk hal ini," keluh Todd.

Namun, gara-gara ia mengubah penerbangan itu, pihak maskapai lalu menagih biaya sebesar USD8.000 atau sekitar Rp125 juta kepada mereka.