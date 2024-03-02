Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ubah Jadwal Penerbangan, Lansia Pengidap Kanker Ditagih Maskapai Ratusan Juta

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |23:02 WIB
Ubah Jadwal Penerbangan, Lansia Pengidap Kanker Ditagih Maskapai Ratusan Juta
Pesawat Air New Zealand (Foto: Pixabay/Nel_Botha-NZ)
A
A
A

PASANGAN suami istri (pasutri) asal Amerika Serikat, Todd dan Patricia Kerekes, mempersingkat liburan mereka setelah Patricia didiagnosa menderita kanker kantung empedu stadium akhir.

Todd mengatakan kepada stasiun radio Selandia Baru bahwa mereka telah memesan tiket pulang pergi di kelas bisnis dari New York, Amerika Serikat ke Auckland, Selandia Baru yang harganya hampir mencapai USD23 ribu atau sekitar Rp361 juta.

Pasangan lansia ini dilaporkan terbang ke Selandia Baru pada Januari lalu dan berniat untuk tinggal hingga April mendatang, sebelum Patricia didiagnosa enam pekan setelah perjalanan.

Atas saran dokter bedah, mereka pun memutuskan untuk pulang lebih cepat. Todd mengatakan bahwa dia menghubungi pihak Air New Zealand agar penerbangan dimajukan. Mereka terbang pulang pada hari Senin, RNZ melaporkan.

Infografis Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia

Todd mengatakan kepada program Checkpoint RNZ bahwa ia menghabiskan empat jam untuk mendapatkan harga yang lebih masuk akal dan biaya untuk kursi baru itu hanya sekitar USD60 (Rp950 ribu) lebih mahal daripada yang ia pesan sebelumnya.

Patricia yang berusia 75 tahun hanya memiliki waktu sekitar empat bulan lagi untuk hidup. "Saya benci waktu empat jam itu diambil dari waktu yang seharusnya saya habiskan untuknya, dan saya tidak menghargai kejengkelan yang harus dialami istri saya untuk hal ini," keluh Todd.

Namun, gara-gara ia mengubah penerbangan itu, pihak maskapai lalu menagih biaya sebesar USD8.000 atau sekitar Rp125 juta kepada mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/406/3097963/berapa_besar_kemungkinan_meninggal_di_dalam_pesawat-LMcg_large.jpg
Berapa Besar Kemungkinan Meninggal di Dalam Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/406/3094870/5_maskapai_yang_belum_pernah_mengalami_kecelakaan-AdIv_large.jpg
5 Maskapai yang Belum Pernah Mengalami Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/549/3094865/penerbangan_terlama_di_dunia_rute_durasi_dan_fakta_menarik_yang_perlu_kamu_tahu-e5Rb_large.jpg
Penerbangan Terlama di Dunia: Rute, Durasi, dan Fakta Menarik yang Perlu Kamu Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/549/3088203/rute_penerbangan_terpendek_di_dunia_hanya_berjarak_2_kilometer-XeAn_large.jpg
Rute Penerbangan Terpendek di Dunia Hanya Berjarak 2,7 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/549/3076180/jangan_menggunakan_ponsel_saat_melakukan_penerbangan_ini_alasannya-OFx8_large.jpg
Jangan Menggunakan Ponsel saat Melakukan Penerbangan! Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070944/tips_hemat_liburan_2025_gunakan_mils_atau_poin_maskapai_penerbangan-BKX1_large.jpg
Tips Hemat Liburan 2025, Gunakan Mils atau Poin Maskapai Penerbangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement