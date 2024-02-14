Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tren Berlian Sintetis Makin Populer, Berlian Alami Jadi Lebih Berharga

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:07 WIB
Tren Berlian Sintetis Makin Populer, Berlian Alami Jadi Lebih Berharga
Berlian. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERLIAN memang menjadi salah satu perhiasan yang menjadi favorit banyak perempuan. Berlian pun terdiri dari beberapa tingkatan, bahkan belakangan ini salah satunya adalah Berlian Royal Asscher Cut yang menjadi model perhiasan mewah.

Selama enam generasi, Royal Asscher telah membuat berlian cantik dan sudah paten. Berlian ini dirancang dengan menangkap keindahan dunia di sekitar lingkungan kerajaan.

Sudah banyak potongan berlian yang luar biasa indah. Seperti dua berlian terbesar yang pernah ditemukan di dalam permata mahkota Inggris.

Mike Asscher, Presiden Royal Asscher, generasi ke-6 dari keluarga Asscher yang telah dipercaya untuk memotong berlian Excelsior dan Cullinan, berlian kasar terbesar yang pernah ditemukan di dunia.

Sampai hari ini berlian Cullinan 1 & 2 berada di Royal Scepter dan Imperial State Crown. Mike menceritakan kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat replika Mahkota Negara Kerajaan Inggris.

"Replika ini dibawa melintasi benua dan akan melakukan tur singgah eksklusif di Passion Prive Plaza Indonesia dan Plaza Senayan," kata Mike Asscher.

CEO Passion Jewelry Group Antonio Prawira mengatakan bahwa pasar Indonesia memerlukan lebih banyak pengetahuan tentang betapa pentingnya berlian alami yang diperoleh secara etis.

Halaman:
1 2
      
