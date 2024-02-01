Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bayi Penguin Nyelonong Masuk Runway Bandara saat Pesawat Akan Take Off

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |07:51 WIB
Bayi Penguin Nyelonong Masuk <i>Runway</i> Bandara saat Pesawat Akan <i>Take Off</i>
Bayi penguin biru nyelonong masuk runway Bandara Wellington, Selandia Baru (Foto: Wellington International Airport)
A
A
A

JANGAN tertipu oleh ukuran penguin kecil ini. Ya, penguin ini berhasil menghentikan lalu lintas udara di salah satu bandara utama Selandia Baru.

Seorang pilot hendak lepas landas dari Bandara Internasional Wellington pada 12 Januari 2024 lalu.

Di saat yang sama penguin biru, yang juga dikenal dengan nama Māori kororā tiba-tiba muncul.

“Pilot dan penumpang dengan sabar menunggu sementara staf Bandara Wellington bergegas keluar untuk menjemput dan membantu pengunjung,” demikian pernyataan pihak bandara.

Penguin Biru

(Foto: Wellington International Airport)

Mereka mengatakan suhu landasan pacu (runway) saat itu 50 derajat celsius, “Jadi tidak heran mereka tidak terlalu senang!”

Penguin tersebut dibawa ke The Nest Te Kōhanga di Kebun Binatang Wellington yang merupakan rumah sakit hewan satwa liar. Pihak bandara mengatakan bahwa telah memasang pagar anti-penguin sejak itu.

Menurut informasi terkini, pihak kebun binatang mengungkap bahwa penguin tersebut baru berusia enam minggu ketika ditemukan di landasan pacu.

Meski kelaparan dan sedikit kekurangan berat badan, pihak kebun binatang menyampaikan hewan tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang sedang dalam proses pemulihan.

