HOME WOMEN TRAVEL

Bali Masuk Daftar Overtourism 2023, Sandiaga Uno: Tanggung Jawab Kita Semua!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:45 WIB
Bali Masuk Daftar <i>Overtourism</i> 2023, Sandiaga Uno: Tanggung Jawab Kita Semua!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: ANTARA)
A
A
A

BALI masuk dalam daftar destinasi wisata overtourism di tahun 2023 menurut World Travel & Tourism Council. Fenomena ini pun semakin dibuktikan dengan kejadian kemacetan para yang terjadi di ruas jalan menuju bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno pun mengungkap fenomena overtourism ini menjadi catatan lantaran wisatawan yang masuk ke Bali sebenarnya masih di bawah dibandingkan tahun 2019.

“Masalah overtourism menjadi catatan kami, karena sebetulnya dari jumlah wisatawan dibandingkan dengan 2019 ini masih di bawah 30 persen,” ungkap Sandi.

Infografis Spot Kerajinan Tangan di Bali

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengungkap jumlah wisatawan mancanegara di Bali pun mencapai lebih dari 5 juta hingga akhir Desmber 2023.

“Wisman yang datang ke Bali sampai akhir tahun sebesar 5.328.238 orang. Data ini kami ambil dari data imigrasi,” jelasnya.

Selain itu, Sandi mengungkap telah berupaya dan masih mengencangkan promosi destinasi wisata di luar Bali Salatan guna menghindari penumpukan. Di antaranya promosi untuk kawasan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.

Halaman:
1 2
      

