Ajaib, Ada Nasi Goreng Setengah Kilo!

NASI goreng merupakan menu favorit banyak orang. Tak heran bila nasi goreng masuk dalam daftar makanan terenak di dunia.

Nasi goreng sendiri banyak macamnya, mulai dari nasi goreng kampung, nasi goreng teri, nasi goreng cabe hijau, dan masih banyak lagi. Bagi Anda pecinta nasi goreng, coba cicipi menu ini di Platinum Resto & Cafe.

Restoran tersebut menghadirkan banyak varian nasi goreng. Salah satu yang menarik adalah menu Nasi Goreng Hero yang memiliki ukuran 500 gram atau setengah kilo.

"Nasi goreng hero ini menu yang nggak berubah sejak 20 tahun lalu sampai sekarang," ujar Head Operation Champ Resto Indonesia Aditya Warman kepada MNC Portal baru-baru ini.

Nasi Goreng Hero ini sebenarnya sama seperti nasi goreng pada umumnya dengan isian daging, telur, dan sosis. Namun bedanya hanya di ukuran saja.

(Foto: MPI/Syifa)

"Porsi besar ini dan biasanya untuk sharing,"tambah Adit.

Adit mengatakan pihaknya melakukan tantangan untuk pengunjung dengan menghabiskan nasi goreng hero ini dalam waktu singkat.