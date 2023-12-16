Libur Akhir Tahun, KCIC Sediakan 20 Ribu Kursi Whoosh Setiap Hari, Cek Jadwal Operasionalnya!

BAGI masyarakat yang ingin menghabiskan libur akhir tahun menggunakan Kereta Cepat Whoosh, tiketnya sudah bisa dipesan mulai H-7 di seluruh channel penjualan tiket resmi Whoosh.

Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, loket, Ticket Vending Machine, dan channel resmi mitra KCIC yaitu aplikasi Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, KCIC sudah bersiap untuk memberikan pelayanan terbaiknya menyambut datangnya musim libur akhir tahun kali ini.

"Untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berlibur, KCIC telah menyiapkan lebih dari 20 ribu tempat duduk Kereta Cepat Whoosh setiap harinya selama masa liburan Nataru," ujar Emir, Sabtu (16/12/2023).