Adu Gaya Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48, Bidadari Hati Arbani Yasiz

RAISSA Ramadhani dan Zee JKT 48 sering kali dibandingkan satu sama lain. Pasalnya, kedua penyanyi muda ini berhasil 'merebut' hati Arbani Yasiz.

Diketahui Raissa merupakan kekasih dari aktor yang memerankan Dilan dalam film Ancika 1995, sedangkan Zee JKT 48 yang berperan sebagai Acinka merupakan perempuan yang ditaksir Arbani dalam film yang sama.

Penasaran dengan gaya Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48? Berikut adu gaya keduanya yang telah dirangkum dari akun Instagram @jkt48.zee dan @raissarmdhn, Selasa (28/11/2023).

1. Di atas panggung

Raissa dan Zee merupakan penyanyi muda berbakat. Bedanya, Zee merupakan anggota JKT 48, sedangkan Raisaa solo karier.

Punya suara bagus, keduanya sering menghibur penonton dengan aksi panggung dan gayanya masing-masing. Pada foto ini misalnya, Raissa terlihat mengenakan midi dress yang membentuk tubuhnya, dibalut dengan jaket jeans dan tetap menampilkan kesan feminim tap tetap kece.

Sedangkan Zee dengan menggunakan hoodie bermotif tie dye pink dengan perpaduan ripped jeans, membuatnya terlihat tampil boyish.