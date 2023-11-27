Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adu Gaya Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48, Bidadari Hati Arbani Yasiz

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |06:35 WIB
Adu Gaya Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48, Bidadari Hati Arbani Yasiz
Adu gaya Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAISSA Ramadhani dan Zee JKT 48 sering kali dibandingkan satu sama lain. Pasalnya, kedua penyanyi muda ini berhasil 'merebut' hati Arbani Yasiz.

Diketahui Raissa merupakan kekasih dari aktor yang memerankan Dilan dalam film Ancika 1995, sedangkan Zee JKT 48 yang berperan sebagai Acinka merupakan perempuan yang ditaksir Arbani dalam film yang sama.

Penasaran dengan gaya Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48? Berikut adu gaya keduanya yang telah dirangkum dari akun Instagram @jkt48.zee dan @raissarmdhn, Selasa (28/11/2023).

1. Di atas panggung

Raissa Ramadhani dan Zee JKT 48

Raissa dan Zee merupakan penyanyi muda berbakat. Bedanya, Zee merupakan anggota JKT 48, sedangkan Raisaa solo karier.

Punya suara bagus, keduanya sering menghibur penonton dengan aksi panggung dan gayanya masing-masing. Pada foto ini misalnya, Raissa terlihat mengenakan midi dress yang membentuk tubuhnya, dibalut dengan jaket jeans dan tetap menampilkan kesan feminim tap tetap kece.

Sedangkan Zee dengan menggunakan hoodie bermotif tie dye pink dengan perpaduan ripped jeans, membuatnya terlihat tampil boyish.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/205/3050177/raissa_ramadhani-mszo_large.jpg
Raissa Ramadhani Syok Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Laura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148030//arbani_yasiz-HTXl_large.jpg
Ungkapan Haru Arbani Yasiz Resmi Lamar Raissa Ramadhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130188//my_comic_boyfriend-zcfR_large.jpeg
Its Family Time! Saksikan Arbani Yasiz di My Comic Boyfriend di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121675//arbani_yasiz-SOh8_large.jpg
3 Alasan Arbani Yasiz Memilih Raissa Ramadhani sebagai Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121187//arbani_yasiz_dan_raissa_ramadhani-DxEa_large.jpg
Arbani Yasiz Bakal Nikahi Raissa Ramadhani Tahun Ini, Persiapan sudah 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121180//arbani_yasiz-3mew_large.jpg
Arbani Yasiz Ungkap Alasan Lamar Raissa Ramadhani di Jepang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement