Potret Terbaru Chikita Meidy, Ngaku Sering Dibully Senior ketika Jadi Artis Cilik

MANTAN artis cilik Chikita Meidy tengah menjadi perbincangan setelah mengaku pernah dibully saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Chikita Meidy mengatakan aksi bullying itu dilakukan oleh seorang senior yang juga merupakan artis besar.

Pengakuan itu diungkapkan dalam YouTube milik Ferdy ELEMENT. Karena hal tersebut dia mengaku trauma hingga tidak lagi melanjutkan kariernya di dunia hiburan sebagau penyanyi cilik.

Lantas bagaimana kabar Chikita Meidy sekarang? Berikut rangkumannya dari Instagram @chikitameidy.

Parasnya tak berubah sejak dulu

Ini potret terbaru Chikita Meidy, parasnya tak berubah sejak dulu, tetap cantik dan imut. Di foto ini dia memakai satu set outfit yang terdiri dari blouse dan rok warna hijau. Perempuan yang akrab disapa Chiki ini pose bertolak pinggang sambil menoleh ke samping.

Jadi pebisnis

Setelah memutuskan berhenti dari dunia hiburan yang membesarkan namanya, kini Chikita Meidy memilih untuk fokus menjadi pebisnis. Dia memiliki beberapa bisnis yang dijalankannya, mulai dari kuliner, makeup, hingga agency.

Punya senyum manis

Saat aktif di dunia hiburan, Chiki sudah merilis banyak single, salah satu lagu yang melambungkan namanya berjudul Kuku Kuku. Penampilannya identik dengan rambut dikuncir dan gayanya yang centil. Senyumnya juga sangat khas sampai sekarang.