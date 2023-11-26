Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pengrajin Kue Ini Dapat Pesanan di Luar Nalar, Bentuknya Mirip Kotoran Manusia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |13:55 WIB
Pengrajin Kue Ini Dapat Pesanan di Luar Nalar, Bentuknya Mirip Kotoran Manusia
Kue unik berbentuk kotoran manusia. (Foto: TikTok @xxgirls02)
A
A
A

KUE biasanya selalu hadir di momen-momen spesial. Mulai dari perayaan ulang tahun, kelulusan, hingga anniversary.

Untuk merayakan momen-momen spesial tersebut, banyak yang bahkan memesan kue dengan dekorasi yang khusus dan unik. Namun, baru-baru ini viral sebuah pesanan kue yang desainnya tak hanya unik namun juga sangat antimainstream.

Pasalnya, alih-alih meminta dekorasi cake nan cantik dan menggugah selera, si pemesan kue justru memesan dengan dekorasi yang tampak menjijikkan.

Video proses pembuatan kue tersebut terlihat dibagikan langsung oleh si pembuat melalui akun TikToknya @wanderbakes.

Si pembuat kue tersebut juga sampai terheran-heran mengapa ada yang memesan dengan dekorasi nan menjijikkan berupa topping menyerupai kotoran manusia tersebut.

Kue berbentu tinja

“Hidup lagi cape-capenya, malah ada yang pesen kue eek,” tulis si pembuat kue dalam keterangan unggahannya.

Kue tersebut sebenarnya memiliki bentuk dan warna dasar putih nan cantik yang terbuat dari cream pondan.

Namun, si pembuat kue kemudian menghias bagian atas cake dengan cream berwarna kuning yang sama persis dengan warna pup. Bahkan, tak sekedar diberi olesan cream tersebut, namun cream berwarna kuning tersebut juga dibentuk menyerupai pup manusia di atas cake tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement