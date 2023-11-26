Pengrajin Kue Ini Dapat Pesanan di Luar Nalar, Bentuknya Mirip Kotoran Manusia

KUE biasanya selalu hadir di momen-momen spesial. Mulai dari perayaan ulang tahun, kelulusan, hingga anniversary.

Untuk merayakan momen-momen spesial tersebut, banyak yang bahkan memesan kue dengan dekorasi yang khusus dan unik. Namun, baru-baru ini viral sebuah pesanan kue yang desainnya tak hanya unik namun juga sangat antimainstream.

Pasalnya, alih-alih meminta dekorasi cake nan cantik dan menggugah selera, si pemesan kue justru memesan dengan dekorasi yang tampak menjijikkan.

Video proses pembuatan kue tersebut terlihat dibagikan langsung oleh si pembuat melalui akun TikToknya @wanderbakes.

Si pembuat kue tersebut juga sampai terheran-heran mengapa ada yang memesan dengan dekorasi nan menjijikkan berupa topping menyerupai kotoran manusia tersebut.

“Hidup lagi cape-capenya, malah ada yang pesen kue eek,” tulis si pembuat kue dalam keterangan unggahannya.

Kue tersebut sebenarnya memiliki bentuk dan warna dasar putih nan cantik yang terbuat dari cream pondan.

Namun, si pembuat kue kemudian menghias bagian atas cake dengan cream berwarna kuning yang sama persis dengan warna pup. Bahkan, tak sekedar diberi olesan cream tersebut, namun cream berwarna kuning tersebut juga dibentuk menyerupai pup manusia di atas cake tersebut.