Potret Fuji Pamer Gelang Dior Pemberian Asnawi, Bukan Buat Gaji UMR

SETELAH menghabiskan waktu di Eropa, Fujianti Utami alias Fuji akhirnya kembali ke Jakarta. Memang, selama di Eroapa Fuji pun sempat kehilangan paspor dan Handphone.

Untungnya dia bisa kembali ke Ibu Kota, momen itu pun dibagikan di akun media sosial miliknya. Tentu saja hal ini mendapat komentar dari para netizen. Hanya saja, perhatian netizen teralih pada gelang yang digunakan oleh Fuji yang diduga dari pesepak bola, Asnawi.

Momen itu terlihat dari Insta Story Fuji saat duduk di ata koper. Nampak gelang berwarna emas dengan sentuhan batu merah muda itu melingkar di pergelangan tangan Fuji.

“Pap ke mamah,” tulis Fuji dikutip dari akun Instagram.

Sebagai informasi, gelang tersebut diyakini penggemar Fuji sebagai pemberian dari Asnawi di hari ulang tahunnya. Momen itu terlihat dari akun Instagram, @allfujifashion.

Gelang tersebut keluaran dari brand Dior dengan seri Petit CD Bracelet Gold Finish Metal. Gelang berwarna emas itu memiliki kristal merah muda di bagian tengahnya.

Gelang ini juga memiliki model yang simple namun tetap elegan cantik saat dikenaka. Harga gelang Fuji yang diduga pemberian dari Asnawi ini pun cukup menguras kantong. Gelang tersebut dibanderol seharga Rp8,5 juta.