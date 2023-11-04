Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ajak Jaga Geopark Maros Pangkep, Sandiaga : Jangan Sampai Rammang-Rammang Dapat Kartu Kuning

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |12:45 WIB
Ajak Jaga Geopark Maros Pangkep, Sandiaga : Jangan Sampai Rammang-Rammang Dapat Kartu Kuning
Menparekraf Sandiaga Uno di Rammang-Rammang, Sulawesi Selatan. (Foto: Kemenparkraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem Rammang-Rammang di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) Maros Pangkep.

Sandiaga mengatakan bahwa Kemenparekraf terus mendorong ekonomi hijau yang akan membawa Indonesia menuju pada kondisi sejahtera, adil, dan makmur.

“Kita harus menjaga jangan sampai Rammang-Rammang mendapat kartu kuning karena lalai pada upaya pelestarian, tadi saya mengajak dan menggugah agar mahasiswa terlibat dalam menjaga ekosistem UNESCO Global Geopark,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (4/11/2023).

 BACA JUGA:

Hal itu disampaikan Sandiaga seusai menghadiri Leadership Camp Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 3 November 2023.

Halaman:
1 2 3
      
