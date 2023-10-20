Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Azizah Salsha Nonton MotoGp Mandalika 2023, Cetar Membahana

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |01:31 WIB
4 Potret Azizah Salsha Nonton MotoGp Mandalika 2023, Cetar Membahana
Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM cantik Azizah Salsha, istri dari pesepak bola yaitu Pratama Arhan akhirnya kembali ke Indonesia setelah bulan madu di Jepang. Tidak lama sampai di Indonesia, Azizah terlihat menonton acara pembukaan perlombaan MotoGp 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Penampilan Zize pun menjadi sorotan oleh netizen, karena fashion yang selalu modis dan kece. Penasaran seperti apa potret Azizah Salsha nonton MotoGp? Berikut seperti dilansir dari Instagramnya.

Azizah Salsha

Dari postingannya Azizah terlihat mengenakan outfit santai saat menonton pertandingan MotoGp, Ia mengenakan dress berwarna putih dan tak lupa menggunakan kacamata hitam dimiliki oleh Jennie Blackpink.

Azizah Salsha

Untuk mempermanis penampilannya wanita cantik ini baru menginjak usia yang ke 20 tahun Ia lebih suka memilih gaya rambut diikat satu atau dicepol dan memakai tas warna biru yang berbahan denim dari Channel, dengan makeup boldnya dan aksesoris seperti gelang dan anting yang Ia kenakan. Azizah Salsha juga mengalungkan idcard yang bertuliskan VIP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176/az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515/pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165484/azizah-8UwT_large.jpg
Apakah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dulunya Dijodohkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165457/zize-EaTO_large.jpg
3 Potret Hangat Kemesraan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Kini Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165451/philo-Kpz9_large.jpg
Profil Philo Paz Armand, Mantan Pacar Azizah Salsha yang Terciduk Main Padel Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165354/azizah-3uf4_large.jpg
Tanggal Berapa Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement