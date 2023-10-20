4 Potret Azizah Salsha Nonton MotoGp Mandalika 2023, Cetar Membahana

SELEBGRAM cantik Azizah Salsha, istri dari pesepak bola yaitu Pratama Arhan akhirnya kembali ke Indonesia setelah bulan madu di Jepang. Tidak lama sampai di Indonesia, Azizah terlihat menonton acara pembukaan perlombaan MotoGp 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Penampilan Zize pun menjadi sorotan oleh netizen, karena fashion yang selalu modis dan kece. Penasaran seperti apa potret Azizah Salsha nonton MotoGp? Berikut seperti dilansir dari Instagramnya.

BACA JUGA: Azizah Salsha Tenteng Tas Seharga Mobil saat Hadiri MotoGP Mandalika

Dari postingannya Azizah terlihat mengenakan outfit santai saat menonton pertandingan MotoGp, Ia mengenakan dress berwarna putih dan tak lupa menggunakan kacamata hitam dimiliki oleh Jennie Blackpink.

Untuk mempermanis penampilannya wanita cantik ini baru menginjak usia yang ke 20 tahun Ia lebih suka memilih gaya rambut diikat satu atau dicepol dan memakai tas warna biru yang berbahan denim dari Channel, dengan makeup boldnya dan aksesoris seperti gelang dan anting yang Ia kenakan. Azizah Salsha juga mengalungkan idcard yang bertuliskan VIP.