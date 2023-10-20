Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Produk Kosmetik Israel yang Beredar di Indonesia

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:05 WIB
Produk Kosmetik Israel yang Beredar di Indonesia
Ilustrasi produk kecantikan. (Foto: Freepik)
A
A
A

WANITA memang tak pernah lepas dengan produk kecantikan. Terbukti di Indonesia sudah ada beberapa barang yang masuk, mulai dari Jepang, Korea, bahkan Israel.

Sayang, produk Israel bernama Ahava kini termasuk salah satu produk yang kontroversi. Meskipun produk ini sebenarnya tak banyak dijumpai di pasaran, mereka bisa mendapatkannya saat melancong ke luar negeri atau membeli via situs belanja online.

Dikutip berbagai sumber, Jumat (20/10/2023), dalam jejaring online produk satu ini memang memiliki harga lumayan. Salah satu andalannya adalah masker lumpur.

Selain itu ada pula pembersih wajah, perawatan sehari-hari, perawatan mata, tabir surya, hingga produk perawatan rambut.

Sekedar informasi pula bahwa jaringan ritel John Lewis di Inggris memutuskan untuk tidak menggunakan produk kecantikan Ahava Dead Sea asal Israel. Aksi serupa telah lebih dulu dilakukan di sejumlah negara, antara lain Prancis dan Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/612/3099986/bpom_sita_lagi_ratusan_kosmetik_ilegal_ini_daftarnya-vTVx_large.jpg
BPOM Sita Lagi Ratusan Kosmetik Ilegal, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/611/3091100/5_fakta_bpom_temukan_55_produk_kosmetik_ilegal-HenL_large.jpg
5 Fakta BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik Ilegal, Mengandung Merkuri dan Dijual Bebas di Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/612/2992151/dorong-transformasi-industri-kosmetik-di-indonesia-paragoncorp-gelar-beauty-conference-bcf-HLyJFRTOmc.jpg
Dorong Transformasi Industri Kosmetik di Indonesia, ParagonCorp Gelar Beauty Conference (BCF)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/611/2934077/intip-daftar-pemenang-tokopedia-beauty-awards-2023-dipilih-langsung-masyarakat-0OYtxVezud.jpg
Intip Daftar Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2023, Dipilih Langsung Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/611/2931437/cara-cek-produk-kosmetik-ilegal-wanita-harus-paham-ini-WC3k5SyDPc.jpg
Cara Cek Produk Kosmetik Ilegal, Wanita Harus Paham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/611/2910983/dituduh-pro-israel-kosmetik-lokal-ini-diserang-netizen-D1ipb6DrAb.jpg
Dituduh Pro Israel, Kosmetik Lokal Ini Diserang Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement