Produk Kosmetik Israel yang Beredar di Indonesia

WANITA memang tak pernah lepas dengan produk kecantikan. Terbukti di Indonesia sudah ada beberapa barang yang masuk, mulai dari Jepang, Korea, bahkan Israel.

Sayang, produk Israel bernama Ahava kini termasuk salah satu produk yang kontroversi. Meskipun produk ini sebenarnya tak banyak dijumpai di pasaran, mereka bisa mendapatkannya saat melancong ke luar negeri atau membeli via situs belanja online.

Dikutip berbagai sumber, Jumat (20/10/2023), dalam jejaring online produk satu ini memang memiliki harga lumayan. Salah satu andalannya adalah masker lumpur.

Selain itu ada pula pembersih wajah, perawatan sehari-hari, perawatan mata, tabir surya, hingga produk perawatan rambut.

Sekedar informasi pula bahwa jaringan ritel John Lewis di Inggris memutuskan untuk tidak menggunakan produk kecantikan Ahava Dead Sea asal Israel. Aksi serupa telah lebih dulu dilakukan di sejumlah negara, antara lain Prancis dan Belanda.