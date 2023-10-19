Kisah Mualaf Clara Shinta, Dapat Nama Baru Pemberian Ustadz Adi Hidayat

KISAH mualaf Clara Shinta menjadi perhatian para warganet. Pasalnya, perempuan keterunan Batak itu sempat merahasiakan keputusannya dari keluarga besar selama enam tahun.

Clara Shinta pun kini mengubah penampilannya dengan memakai hijab. Dia bahkan mendapat nama baru pemberian Ustadz Adi Hidayat, yakni Amira Nurul Aulia yang artinya sangat indah.

Amira Nurul Aulia adalah perempuan yang diagungkan dan terhormat yang mendapat percikan cahaya dari Allah, sehingga menjadikannya pribadi yang baik dan dekat dengan Allah.

Seperti apa kisah lengkapnya? Mari simak kisah mualaf Clara Shinta, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023).

Dalam beberapa podcast, perempuan bernama lengkap Elisabeth Clara Shinta Aritonang mengaku bahwa dirinya telah memeluk agama Islam atau mualaf sejak 2017. Namun, kisah ini baru terungkap pada pertengahan 2023.