HOME WOMEN FASHION

Bebas Berekspresi dengan Koleksi UNIQLO Flannel, Abimana Aryasatya Tampil Stylish

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:46 WIB
Bebas Berekspresi dengan Koleksi UNIQLO Flannel, Abimana Aryasatya Tampil <i>Stylish</i>
Model memamerkan koleksi UNIQLO Flannel untuk Fall/Winter 2023. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

PERUSAHAAN asal Jepang, UNIQLO kembali memperkenalkan deretan koleksi terbaru Flannel untuk Fall/Winter 2023. Koleksi tersebut ditampilkan dalam instalasi di acara bertajuk Flannel Friday Night yang dihadiri figur publik, salah satunya Abimana Aryasatya.

UNIQLO

Kali ini, UNIQLO mengambil tema Live Life in Flannel sebagai inspirasi bagi pencinta LifeWear untuk berani mengekspresikan keunikan masing-masing dengan percaya diri. Mereka bisa tampil dalam balutan koleksi pakaian dengan motif kotak yang ikonik dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.

“Kami percaya setiap orang memiliki karakter dengan keunikannya masing-masing yang mempengaruhi berbagai hal dalam hidupnya seperti selera dan gaya hidup,” tutur Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia di Stalk SCBD, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

UNIQLO

Lisqia mengatakan, UNIQLO hadir untuk menginspirasi setiap orang menikmati kebebasan menjadi diri sendiri melalui motif-motif ikonik dari koleksi all-time-favorite UNIQLO Flannel Fall/Winter 2023.

“Siapa pun bisa tampil sesuai karakternya dan percaya diri menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan tentunya tetap stylish. Selamat berekspresi dan temukan gaya yang sesuai dengan kepribadian Anda,” ujarnya.

UNIQLO

Di acara Flannel Friday Night, UNIQLO menghadirkan rangkaian koleksi flannel mulai dari kemeja, celana hingga gaun dengan total 51 motif. Acara ini dihadiri kalangan figur publik. Mereka tampil dengan berbagai gaya andalan menggunakan koleksi UNIQLO Flannel Fall/Winter 2023.

Salah satunya adalah Abimana Aryasatya yang tampil stylish memakai kemeja Flannel kotak lengan panjang berwarna biru kuning yang digunakan sebagai luaran. Penampilannya keren dengan dipadukan dengan pullover fleece kerah tinggi yang menambah aksen di leher, celana jeans damage dan sepatu boots.

