Tampilan Reza Rahadian hingga Dian Sastro Berbatik di Red Carpet Busan International Film Festival

PARA aktor dan aktris Indonesia pemeran film 24 Jam Bersama Gaspar dan Gadis Kretek tampil memakai batik di red carpet Busan International Film Festival 2023. Mereka pun memadukannya dengan pakaian formal seperti dress dan setelan jas.

Hal ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta para artis Indonesia terhadap budaya Nusantara. Selain itu, momentum ini cocok untuk memperkenalkan kain batik agar semakin terkenal di dunia.

Lantas seperti apa potret deretan artis yang pakai kain batik di Busan International Film Festival 2023? Simak rangkumannya berikut ini!

Reza Rahadian

Mengutip dari Instagram @officialpilarez, Reza Rahadian hadir bak mas-mas jawa. Dirinya menggunakan blouse putih yang dibalut dengan jas hitam yang terlihat mirip dengan beskap jawa. Untuk bawahannya, pemeran 24 Jam Bersama Gaspar ini terlihat mengenakan rok batik berwarna cokelat.

Dian Sastro

Dalam kesempatan ini, Dian Sastrowardoyo tampak elegan dalam balutan kebaya biru dongker berbahan bludru. Kebaya ini terlihat manis dipadukan dengan rok batik berwarna cokelat. Mengutip dari Instagram @bazaarindonesia, penampilan Dian Sastro ini semakin menawan dengan tatanan rambut yang terurai.