Viral Selebrasi Bucin Pratama Arhan untuk Istri Usai Cetak Gol Lawan Turkmenistan

PRATAMA Arhan kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, ia lagi-lagi mempertontonkan sebuah selebrasi yang mengejutkan semalam, ketika usai mencetak gol ke gawang Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, Selasa (12/9/2023) malam.

Bukan hanya keberhasilannya mencetak gol di masa injury time yang menjadikan Garuda Muda unggul 2-0 atas Turkmenistan yang menjadi perbincangan hangat. Tapi gaya selebrasi usai mencetak gol yang dilakukannya lah yang menarik perhatian.

Usai mencetak gol, Pratama Arhan melakukan selebrasi dengan berlari ke pinggir lapangan sambil memamerkan inner kaus jersey yang sebelumnya tersembunyi di dalam seragam Timnas.

Kaus berwarna merah senada dengan jersey Timnas yang dikenakan Arhan itu bertuliskan nama sang istri, Azizah dan tanggal pernikahan mereka yang selama beberapa hari sempat menghebohkan, 20 Agustus 2023.

(Foto: PSSI)

Selebrasi tersebut pun begitu ramai dibicarakan di jagat media sosial menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #Azizah.