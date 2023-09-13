Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Selebrasi Bucin Pratama Arhan untuk Istri Usai Cetak Gol Lawan Turkmenistan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |08:30 WIB
Viral Selebrasi Bucin Pratama Arhan untuk Istri Usai Cetak Gol Lawan Turkmenistan
Viral selebrasi Pratama Arhan untuk Azizah Salsha, (Foto: Instagram)
A
A
A

PRATAMA Arhan kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, ia lagi-lagi mempertontonkan sebuah selebrasi yang mengejutkan semalam, ketika usai mencetak gol ke gawang Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, Selasa (12/9/2023) malam.

Bukan hanya keberhasilannya mencetak gol di masa injury time yang menjadikan Garuda Muda unggul 2-0 atas Turkmenistan yang menjadi perbincangan hangat. Tapi gaya selebrasi usai mencetak gol yang dilakukannya lah yang menarik perhatian.

Usai mencetak gol, Pratama Arhan melakukan selebrasi dengan berlari ke pinggir lapangan sambil memamerkan inner kaus jersey yang sebelumnya tersembunyi di dalam seragam Timnas.

Kaus berwarna merah senada dengan jersey Timnas yang dikenakan Arhan itu bertuliskan nama sang istri, Azizah dan tanggal pernikahan mereka yang selama beberapa hari sempat menghebohkan, 20 Agustus 2023.

(Foto: PSSI) 

Selebrasi tersebut pun begitu ramai dibicarakan di jagat media sosial menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #Azizah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement