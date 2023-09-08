Potret Wika Salim Manggung dengan Halter Top, Kece Maksimal

PEDANGDUT cantik Wika Salim beberapa waktu lalu tampil di acara festival musik West Java Festival 2023. Acara tersebut digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Penampilan Wika di atas panggung tentu saja memikat para penonton. Tak hanya suaranya yang bagus tapi juga gaya outfitnya yang stylish. Penasaran seperti apa gaya outfit Wika saat ramaikan festival musik? Berikut rangkumannya dari Instagram @wikasalim.

Tampil stylish

Potret Wika Salim saat di atas panggung, dia memakai halter top motif warna tosca dipadukan dengan celana panjang yang juga memiliki aksen motif dari bajunya. Dia terlihat bernyanyi membawakan sejumlah lagu yang berhasil membuat penonton bergoyang.

"The best, berhasil bikin panas Bandung nunker tiris," kata @wilia***

"Kostumnya cantik banget teh," tambah @amalia***

Model rambut keriting

Wika memadukan outfitnya dengan tampilan rambut bob pendek model keriting. Dia juga terlihat menjepit poni depannya ke arah belakang sehingga terlihat dahinya. Pose dari samping aja parasnya cantik banget.