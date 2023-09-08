Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Wika Salim Manggung dengan Halter Top, Kece Maksimal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:01 WIB
Potret Wika Salim Manggung dengan Halter Top, Kece Maksimal
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Wika Salim beberapa waktu lalu tampil di acara festival musik West Java Festival 2023. Acara tersebut digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Penampilan Wika di atas panggung tentu saja memikat para penonton. Tak hanya suaranya yang bagus tapi juga gaya outfitnya yang stylish. Penasaran seperti apa gaya outfit Wika saat ramaikan festival musik? Berikut rangkumannya dari Instagram @wikasalim.

Tampil stylish

Wika Salim

Potret Wika Salim saat di atas panggung, dia memakai halter top motif warna tosca dipadukan dengan celana panjang yang juga memiliki aksen motif dari bajunya. Dia terlihat bernyanyi membawakan sejumlah lagu yang berhasil membuat penonton bergoyang.

"The best, berhasil bikin panas Bandung nunker tiris," kata @wilia***

"Kostumnya cantik banget teh," tambah @amalia***

Model rambut keriting

Wika Salim

Wika memadukan outfitnya dengan tampilan rambut bob pendek model keriting. Dia juga terlihat menjepit poni depannya ke arah belakang sehingga terlihat dahinya. Pose dari samping aja parasnya cantik banget.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement