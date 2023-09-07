Sandiaga Ajak Delegasi KTT ASEAN ke Stasiun MRT, Kenalkan Destinasi Wisata Indonesia

MERAYAKAN kesuksesan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para delegasi sejumlah negara ASEAN untuk mengunjungi stasiun MRT di Jakarta.

Sejumlah stasiun MRT di Ibu Kota menggelar CelebrASEAN sejak 6 hingga 9 September 2023 dalam rangka memeriahkan KTT ke-43 ASEAN.

CelebrASEAN di stasiun MRT menampilkan berbagai produk UMKM unggulan hingga pameran foto destinasi wisata di Indonesia.

Sandiaga turut memperkenalkan sejumlah destinasi wisata unggulan Indonesia ke para delegasi KTT ASEAN.

Satu yang dikunjungi Sandiaga bersama para delegasi KTT ASEAN adalah Stasiun MRT ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan.

"Hari ini saat KTT ASEAN akan berakhir, selebrasinya diteruskan di Stasiun MRT ASEAN, kita membuat selebrasi, dan ini adalah merayakan kesuksesan KTT ASEAN," ungkap Sandiaga Uno di Stasiun MRT Asean pada Kamis (7/9/2023).

"Jadi kita harapkan ini menjadi momentum selebrasi KTT ASEAN, tapi juga menciptakan peluang usaha dan harapannya untuk menciptakan geliat ekonomi yang akhirnya UMKM terberdayakan dan Insya Allah lapangan kerja juga tercipta," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengungkapkan alasan dirinya mengajak para delegasi negara ASEAN berkunjung ke stasiun yang berada di kawasan Blok M itu.

Tak hanya ingin memamerkan destinasi wisata Indonesia lewat pameran foto serta beragam produk ekonomi kreatif, dirinya juga ingin mengenalkan transformasi Ibu Kota kepada mereka.