Menguak Sejarah Islam Lewat Ribuan Koin Kuno Koleksi Perpustakaan Raja Abdulaziz Saudi

KOIN bersejarah dari seluruh dunia Arab dan Islam merupakan artefak terkemuka yang dapat mengungkap peristiwa keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan seni yang terjadi pada era asalnya.

Perpustakaan Umum Raja Abdulaziz di Riyadh, Arab Saudi memiliki koleksi lebih dari 8.100 koin bersejarah yang terbuat dari emas, perak, dan logam lainnya.

Kajian terhadap koin-koin ini berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan serta negara dan tempat di mana koin-koin tersebut dicetak.

Proses pencetakan koin terjadi di banyak negara dan wilayah Arab dan Islam, termasuk Makkah dan Madinah, serta lokasi Kekhalifahan Islam, yaitu di Damaskus, Bagdad, Kairo, Tunisia, dan Andalusia.

Awalnya, dinar dicetak dengan cara yang sama seperti koin perunggu Bizantium, yang menggambarkan penguasa Romawi Heraclius bersama kedua putranya, di percetakan uang di Aleksandria.

Mata uang Islam mulai berkembang pada awal tahun 692 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah Abd Al-Malik bin Marwan.

King Abdulaziz Center for World Culture di Riyadh (welcomesaudi.com)

Melansir dari Arab News, Selasa (5/9/2023), koleksi koin di Perpustakaan Umum Raja Abdulaziz mencakup seluruh periode Islam selama 1.400 tahun terakhir.

Koleksinya juga memiliki cakupan geografis yang luas yang meliputi India dan Asia Tengah di Timur, Maroko dan Andalusia di Barat, Kaukasus di Utara, serta Yaman dan Oman di Selatan.

Menurut beberapa ahli, koin-koin di perpustakaan tersebut adalah bagian dari salah satu koleksi terpenting dan terkemuka yang dilestarikan di Kerajaan.

Perpustakaan ini menyimpan koin-koin Arab dan Islam langka yang berasal dari era Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Atabeg, Seljuk dan Mamluk, yang ditemukan di negara-negara Levant Islam dan Maghreb hingga era Ottoman.

Dinar Islam Arab pertama dapat ditemukan di perpustakaan; Hal ini dibedakan dengan fakta bahwa ini adalah koin Arab Islam pertama yang dicetak, mengingat koin yang digunakan pada era awal Islam dicetak di negara-negara non-Islam.

Menurut laporan kantor berita Saudi Press Agency, koin tersebut diukir dengan tulisan Syahadat (kesaksian keimanan Islam), dan bagian depannya menunjukkan “sebuah tiang di empat dudukan dengan bola kecil di sebelah kanan dan Iota Beta dalam bahasa Yunani untuk kiri, yang mengacu pada angka 12.”

Bagian belakang koin menunjukkan “gambar tiga orang, kaisar Bizantium dan kedua putranya, mengenakan kostum tradisional Arab yang berbeda dengan kostum Bizantium yang tertera pada dinar Bizantium.” Beratnya 3,1 gram dengan diameter 18,3 milimeter.