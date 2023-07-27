Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kota Destinasi Wisata Kuliner Terbaik di Indonesia, Siap Memanjakan Lidah dengan Cita Rasa Khas

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:27 WIB
7 Kota Destinasi Wisata Kuliner Terbaik di Indonesia, Siap Memanjakan Lidah dengan Cita Rasa Khas
Kuliner khas Nusantara di kawasan Blok M, Jakarta. (Foto: Streetfoodideas.com)
A
A
A

BERWISATA kuliner di Indonesia tidak akan ada habisnya. Dari ujung ke ujung, selalu tersedia destinasi wisata yang mampu menggoyang lidah.

Semua kuliner Nusantara sudah pasti lezat dan unik, tergantung pada selera masing-masing. Tapi, memang ada beberapa kota yang kerap menjadi incaran wisatawan sebagai destinasi wisata kuliner.

Lalu, dimana saja sih kota-kota destinasi kuliner terbaik di Indonesia? Yuk intip daftarnya.

1. Medan

Mengawali daftar kota destinasi kuliner terbaik dari Pulau Sumatera, tepatnya Medan, Sumatera Utara. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, aneka macam hidangan lezat seperti Soto Sinar Pagi, sampai duriannya yang manis dan legit selalu bikin rindu si pemburu kuliner.

Ilustrasi

 Mi gomak (Instagram @lilyminarosa)

Kalau bertandang ke Medan, cicipi juga mi gomak yang mungkin jarang ditemui di Jakarta. Dan, sebelum pulang ke daerah asal, satu yang tak boleh terlupakan adalah oleh-oleh dengan cita rasa manis berupa Bika Ambon.

2. Palembang

Masih di tanah Sumatera, bergeser sedikit ke Sumatera Selatan yakni Palembang. Ya, kota ini juga termasuk dalam list destinasi kuliner terbaik.

 BACA JUGA:

Seluruh penjuru Indonesia pun sudah tahu kelezatan dari makanan olahan ikan bernama Pempek dengan cukonya yang manis, asam, pedas, dan segar. Walaupun kota-kota lain banyak yang menjualnya, tetap saja banyak orang penasaran mencicipi pempek langsung di kota asalnya.

Ilustrasi

Pempek

Selain pempek, es kacang merah, tekwan, laksa, dan mie celornya juga terkenal sangat nikmat. Masing-masing punya ciri khas tersendiri.

3. Bandung

Bergeser ke Pulau Jawa, ada kota Bandung yang selalu ramai wisatawan dari berbagai daerah setiap weekend maupun musim liburan. Tak sekedar wisata alam dan hiburannya sama yang ciamik, kulinernya pun tidak boleh terlewat!

 BACA JUGA:

Kuliner tradisional Bandung yang familiar di telinga Anda antara lain batagor, cuanki, mie kocok, seblak, dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, orang Bandung bisa dibilang sangat kreatif soal kuliner per-aci-an.

Ilustrasi

Cireng

Cireng mungkin sudah biasa, di kota Kembang ini, ada macam-macam jenis olahan aci unik seperti Citul atau Aci Tulang hingga Cipuk atau Cireng kerupuk.

Lebih dari itu, banyak juga tempat makan legendaris yang langganan diserbu pengunjung, contohnya ada Warung Bu Imas dengan sajian lauk pauk khas Tanah Sunda.

Halaman:
1 2 3
      
