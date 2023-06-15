Tak Sengaja Ditemukan, 7 Artefak Ini Ternyata Punya Nilai Sejarah yang Sangat Tinggi

Patung Venus de Milo salah satu artefek yang tak sengaja ditemukan. (Foto: worldhistory.org)

ADA 7 artefak yang ditemukan secara tidak sengaja. Setelah diteliti, artefak-artefak tersebut ternyata punya nilai sejarah yang tinggi.

Artefak jadi salah satu bukti sejarah peradaban manusia dan kehidupan leluhur. Banyak peneliti mencoba mencari tahu peninggalan para leluhur dengan cara menggali tanah dan menemukan artefak.

Namun, dalam beberapa kasus justru orang-orang secara tidak sengaja menemukan artefak-artefak berseajrah.

Nah, berikut 7 artefak bersejarah yang ditemukan secara tidak sengaja.

Mumi Otzi

Sebuah mumi yang diberi nama Otzi ini ditemukan oleh sepasang pendaki asal Jerman pada September 1991. Kala itu Erika dan Helmut Simon tengah melakukan hiking ke Alpen Otztal. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah jasad yang telah berwarna kecoklatan.

Awalnya, mereka berdua menganggap jika jasad tersebut adalah seorang pendaki yang baru meninggal. Setelah itu, jasad tersebut diselamatkan dan dibawa ke tenaga medis dan arkeolog.

Ilustrasi mumi

Setelah diteliti, rupanya jasad berwarna kecoklatan itu telah berusia lebih dari 5.000 tahun, atau hidup pada abad ke 4 SM. Karena ditemukan di pegunungan Alpen Otztal, maka mumi ini dinamai Otzi. Otzi juga dinobatkan sebagai mumi tertua di Bumi.

Anda bisa melihat mumi Otzi yang kini tersimpan di South Tyrol Museum of Archaeology.

Patung Venus de Milo

Patung Dewi Cinta Aphrodite ini kabarnya telah ada sejak abad ke 2 SM. Pembuatnya adalah seorang seniman legendaris dari Yunani Kuno bernama Leksandros dari Antiokhia.

Sayangnya, patung tersebut tak pernah terlihat lagi hingga pada tahun 1820 ada seorang petani Pulau Milos yang tak sengaja menemukan patung ini. Patung Venus de Milo ini ditemukan petani saat ia tengah menggali batu dari reruntuhan bangunan kuno.

Patung tersebut kemudian dibawa tentara angkatan laut Perancis untuk Raja Louis XVIII, lalu disumbangkan ke Museum Louvre hingga kini.