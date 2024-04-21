Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand

MAGELANG memiliki banyak destinasi wisata bersejarah dan terkenal di mata dunia. Bukan hanya wisatawan lokal saja, wisatawan mancanegara (wisman) pun beramai-ramai ingin mengunjungi Magelang.

Namun Magelang tidak hanya terkenal dengan wisata Candi Borobudur yang penuh dengan sejarah dan telah berdiri sejak ribuan tahun yang lalu. Kemegahannya pun berhasil memukau mata para wisatawan.

Meski begitu, Magelang tidak hanya memiliki Candi Borobudur sebagai candi peninggalan agama Buddha, adapun Candi Mendut yang jadi warisan budaya sekaligus destinasi candi yang tak kalah memesona.

Melansir akun X @txtdrMagelang, Minggu (21/4/2024), di kawasan Candi Mendut ada sebuah vihara lho.

(Foto: Instagram/@birdcagetravels)

Bukan hanya itu, di area Mendut Buddhist Monastery juga terdapat patung buddha, stupa, arca, dan taman yang asri dan indah.

Di sini Anda bisa menikmati waktu dengan bermeditasi, ataupun hanya sekedar berkeliling dan menikmati ketenangan dan teduhnya suasana di Mendut Buddhist Monastery.

Untuk mengunjungi area Mendut Buddhist Monastery, Anda tak akan dikenakan biaya lho. Namun jika Anda ingin sekalian mengunjungi kawasan Candi Mendut akan dikenakan biaya untuk tiket masuknya.

“Baru tau ada tempat kaya gini di Magelang. Lokasinya masih satu area sama Candi Mendut, tapi untuk tempat ini free HTM,” tulis akun tersebut.