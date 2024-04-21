Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:54 WIB
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang <i>Vibes</i> Thailand
Mendut Buddhist Monastery (Foto: Instagram/@birdcagetravels)
A
A
A

MAGELANG memiliki banyak destinasi wisata bersejarah dan terkenal di mata dunia. Bukan hanya wisatawan lokal saja, wisatawan mancanegara (wisman) pun beramai-ramai ingin mengunjungi Magelang.

Namun Magelang tidak hanya terkenal dengan wisata Candi Borobudur yang penuh dengan sejarah dan telah berdiri sejak ribuan tahun yang lalu. Kemegahannya pun berhasil memukau mata para wisatawan.

Meski begitu, Magelang tidak hanya memiliki Candi Borobudur sebagai candi peninggalan agama Buddha, adapun Candi Mendut yang jadi warisan budaya sekaligus destinasi candi yang tak kalah memesona.

Melansir akun X @txtdrMagelang, Minggu (21/4/2024), di kawasan Candi Mendut ada sebuah vihara lho.

Mendut Buddhist Monastery

(Foto: Instagram/@birdcagetravels)

Bukan hanya itu, di area Mendut Buddhist Monastery juga terdapat patung buddha, stupa, arca, dan taman yang asri dan indah.

Di sini Anda bisa menikmati waktu dengan bermeditasi, ataupun hanya sekedar berkeliling dan menikmati ketenangan dan teduhnya suasana di Mendut Buddhist Monastery.

Untuk mengunjungi area Mendut Buddhist Monastery, Anda tak akan dikenakan biaya lho. Namun jika Anda ingin sekalian mengunjungi kawasan Candi Mendut akan dikenakan biaya untuk tiket masuknya.

“Baru tau ada tempat kaya gini di Magelang. Lokasinya masih satu area sama Candi Mendut, tapi untuk tempat ini free HTM,” tulis akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/406/2998220/mengenal-mpu-nambi-mahapatih-pertama-majapahit-sahabat-raden-wijaya-ahli-siasat-perang-88aguQq7s3.JPG
Mengenal Mpu Nambi, Mahapatih Pertama Majapahit Sahabat Raden Wijaya Ahli Siasat Perang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement