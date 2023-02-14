Kehamilan pada wanita yang terjadi saat sel telur dan sperma bergabung. Tapi proses pembuahannya terjadi tidak benar, tidak sempurna atau biasa disebut moral pregnancy.

Dikutip dariCleveland Clinic, hamil anggur disebut sebagai tumor tapi tidak bersifat kanker. Namun apabila tidak diobati, kehamilan anggur ini bisa memicu komplikasi serius seperti kanker langka. Tumor ini berbentuk seperti kantung kecil berisi air, mirip dengan sekelompok buah anggur, yang tidak mendukung perkembangan embrio dan kehamilan.

Hamil anggur ada dua jenis, lengkap dan sebagian. Pada jenis hamil anggur lengkap, jaringan plasenta membengkak dan tampak membentuk kista berisi cairan dan tidak ada janin di dalamnya. Sementara kehamilan anggur sebagian, plasenta bisa memiliki jaringan yang teratur dan tidak teratur. Mungkin ada janin di dalamnya, tapi janin tidak bisa bertahan hidup.