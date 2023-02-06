HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Insomnia

, Senin, 06 Februari 2023 |23:43 WIB
Insomnia
Umum

MengutipHealthline,merupakan termasuk pada jenis gangguan tidur. Mengidap insomnia, seseorang artinya sulit untuk tertidur, tetap tertidur pulas, atau keduanya. Beberapa jam tidur, tapi bangun dengan tetap merasa tidak segar, mengalami kelelahan dan kesulitan berfungsi sepanjang hari

Gejala

Bangun terlalu awal dan tak bisa kembali tidur lagi.

Menghabiskan banyak waktu terjaga di malam hari, alias mata melek sepanjang malam.

Takut tidak akan bisa tidur.

Kesulitan tidur lagi setelah tidur.

Mulai mengalami gejala lain karena kurang tidur, mulai dari kelelahan, cepat marah, mood swings, sulit berkonsentrasi atau mengingat sesuatu.

Penyebab

Insomnia akut disebabkan mulai dari stres, mengalami peristiwa yang menjengkelkan atau traumatis, ada perubahan pada kebiasaan tidur (misalnya tidur di hotel, rumah baru, atau bersama pasangan untuk pertama kali), sakit atau ada penyakit fisik, jet lag, konsumsi obat-obatan tertentu.

Sedangkan insomnia kronis bisa terjadi dengan sendirinya atau sebagai akibat dari mengalami kondisi nyeri kronis, contohnya artritis atau nyeri punggung, ada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan penggunaan zat, memiliki sleep apnea dan gangguan tidur lainnya, mengidap diabetes, kanker, gastroesophageal reflux disease (GERD), atau penyakit kardiovaskular

Faktor Risiko

Orang yang sudah berusia paruh baya

Masa sebelum, selama, dan setelah menopause,

Tingkat stres yang tinggi (masalah hidup, kesulitan keuangan, atau masalah keluarga dan hubungan asmara),

Tinggal atau mengunjungi zona waktu yang berbeda,

Kurang aktif bergerak,

Waktu tidur-bangun yang bervariasi atau jadwal yang tidak teratur, contohnya karena seringnya perubahan jam kerja atau kerja shift

 

Tidur siang

 

Banyak minum minuman mengandung kafein

 

Konsumsi alkohol dan tembakau

Pencegahan

Bikin jadwal tidur dan bangun di jam yang sekiranya sama bahkan di akhir pekan.

Coba disiplin jalankan jadwal ini

Buat rutinitas sebelum tidur yang membantu tubuh, hati dan otak jadi rileks dan mendapatkan mood untuk tidur.

Batasi konsumsi kafein di sore hari.

Matikan lampu kamar dan jauhkan semua perangkat elektronik dari jangkauan, sekira satu jam sebelum waktu tidur.

 

Dapatkan paparan sinar matahari dan aktivitas fisik hampir setiap hari atau bisa juga setiap harinya

 

Jangan tidur siang, apalagi jika sudah tahu tidur di siang hari membuat jadi susah tidur di malam hari.

 

Jika punya masalah kesehatan mental, temui dan cari penanganannya ke ahli misalnya psikiater atau terapis.

