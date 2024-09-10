Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit mati. Akibatnya, terjadi infeksi pada pori-pori yang tersumbat tersebut sehingga muncul nyeri dan peradangan. Kondisi ini ditandai dengan bintik-bintik yang muncul di wajah, leher, punggung, atau dada.

Jerawat muncul akibat adanya penyumbatan di pori-pori kulit. Penyumbatan ini dapat disebabkan oleh produksi sebum (minyak) berlebih oleh kelenjar minyak, penumpukan kulit mati, atau karena penumpukan bakteri.

Jerawat dapat tumbuh hampir di seluruh bagian tubuh, tetapi umumnya muncul di wajah, leher, bahu, dada, punggung, dan vagina. Bentuk jerawat itu sendiri bisa berbeda-beda, mulai dari komedo, benjolan kecil kemerahan, hingga benjolan besar dan berisi nanah.