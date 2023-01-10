Pencegahan

PHBS menjadi cara terbaik dan utama dalam upaya mencegah terkena penyakit zoonosis ini. Secara detail, dikutip dari Alodokter,berikut tiga upaya pencegahan yang bisa dipraktekkan;

1. Mencuci tangan: Rajin cuci tangan memakai sabun dan air mengalir setelah berada di dekat hewan, walau pun kita tidak menyentuhnya. Jika tak ada sabun dan air mengalir, bisa pakai hand sanitizer.

2. Jaga kebersihan rumah: Tujuannya agar kotoran dan hewan penyebab zoonosis, seperti nyamuk dan tungau, tidak bersarang di dalam rumah. Khusus untuk mencegah gigitan nyamuk, lakukan 3M plus dan untuk mencegah gigitan kutu dan tungau, bersihkan tempat tidur dan sofa secara rutin. Ganti dan cuci seprai paling tidak seminggu sekali.

3. Jika punya hewan peliharaan: Wajib membersihkan kandangnya secara rutin, periksakan rutin hewan peliharaan ke dokter hewan agar bisa dipantau kondisi kesehatannya, dan jangan lupa untuk dilengkapi vaksinasinya untuk mencegah penyakit berbahaya, seperti rabies.

4. Memilih hewan peliharaan yang aman Cari dulu informasi sebanyak mungkin sebelum mengadopsi atau membeli hewan peliharaan. Anak-anak usia di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah sebaiknya membatasi atau tidak melakukan kontak dengan hewan pengerat, reptil, amfibi, dan unggas. Jika Anda memeliharanya, hindari mendekatkan hewan tersebut ke wajah, karena hewan jenis ini berisiko tinggi menyebarkan kuman, virus, atau parasit penyebab zoonosis. Secara umum, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan zoonosis.

4. Teliti beli bahan makanan: Sebelum membeli daging, ikan, atau telur, pastikan makanannya berasal dari hewan yang sehat dan dipelihara di peternakan yang bersih. Wajib dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi.