Umum

PREEKLAMSIA adalah kondisi di mana tekanan darah terjadi cukup serius yang berkembang selama masa kehamilan. Seringnya, orang dengan preeklamsia memiliki tekanan darah tinggi (hipertensi). Selain itu jika dicek, terdapat kadar protein yang tinggi dalam urin mereka atau yang sering disebut sebagai proteinuria . Preeklamsia biasanya diketahui setelah minggu ke-20 kehamilan.

Tak hanya mempengaruhi kehamilan, kondisi ini juga dapat mempengaruhi organ lain dalam tubuh. Preeklamsia dapat berbahaya untuk ibu dan janin yang sedang berkembang. Oleh karena itu kondisi preeklamsia butuh penanganan oleh tenaga medis.

Preeklampsia tidak sembuh sampai bayi dilahirkan. Sampai tekanan darah orang hamil berkurang, mereka berisiko lebih besar terkena stroke, pendarahan hebat, pemisahan plasenta dari rahim, dan kejang. Dalam beberapa kasus, terutama jika preeklamsia berkembang lebih awal pada kehamilan, persalinan dini akan dilakukan meski itu adalah pilihan terbaik yang