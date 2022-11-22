Penyebab

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) disebut sebagai penyebab vertigo yang paling umum dan menimbulkan perasaan intens, sekaligus penyebab munculnya sensasi rasa berputar atau bergerak. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh faktor lainnya, yakni.

1. Perubahan gerakan kepala: Melansir Healthline,sensasi berputar-putar ini dipicu oleh perubahan gerakan kepala yang cepat, seperti pukulan di kepala.

2. Infeksi: Vertigo ternyata bisa disebabkan karena infeksi virus pada saraf vestibular, yang disebut vestibular neuritis atau labyrinthitis, ini bisa menyebabkan vertigo yang intens dan konstan terus meneurs.

3. Penyakit Meniere: Saat ada cairan berlebihan menumpuk di telinga bagian dalam, hasilnya bisa berupa vertigo mendadak yang berlangsung selama beberapa jam.

4. Migrain: Vertigo gara-gara migrain bisa berlangsung beberapa menit hingga berjam-jam loh!

5. Cedera kepala atau leher: Vertigo menjadi gejala umum paska mengalami cedera traumatis di kepala atau leher, terutama jika ada kerusakan pada sistem vestibular.

6. Konsumsi obat-obatan: Obat-obatan tertentu dapat menyebabkan vertigo, bersamaan dengan gejala lain seperti pusing, gangguan pendengaran, dan tinitus, atau bahkan telinga berdenging.