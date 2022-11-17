Dilansir Okezone dari National Heart, Lung, and Blood Institute Jumat (15/07/2022), gagal napas merupakan sebuah kondisi medis dimana tubuh tidak bisa bernafas sendiri. Kegagalan pernafasan ini terjadi karena paru-paru tidak bisa mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah.
Ketika anda bernafas, akan ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bernafas mengirup oksigen dan anda akan menghembuskan karbon dioksida.
Pada kasus gagal nafas, karbon dioksida tidak dapat terbuang dengan baik dan terjadi penumpukan. Penumpukan ini bisa menyebabkan jaringan atau organ terlambat mengirimkan oksigen ke dalam tubuh.
Hal ini tentu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Jika tubuh kekurangan oksigen, maka sel-sel yang ada di dalam tubuh bisa mengalami gangguan fungsi dan kinerja.
Kondisi ini bisa berkembang secara perlahan dan menjadi gagal nafas akut dan gagal nafas kronis.