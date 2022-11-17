Hernia terjadi ketika organ tubuh 'keluar' dari lubang di otot atau jaringan yang menahannya. Banyak hernia terjadi di perut antara dada dan pinggul, tetapi bisa juga muncul di paha dan area selangkangan.



Sebagian besar hernia tidak langsung mengancam nyawa, tapi tidak hilang dengan sendirinya. Artinya, ketika hernia terjadi pengobatan serius perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi berbahaya yang menyertai.



Menurut laporan Healthline, hernia terbagi menjadi 4 jenis, hernia inguinalis hernia hiatus, hernia umbilikalis, dan hernia ventral. Apa perbedaan dari mereka?



1. Hernia inguinalis



Ini merupakan jenis hernia yang paling umum terjadi. Penyakit ini terjadi ketika usus mendorong melalui titik lemah atau robekan di dinding perut bagian bawah, sering kali di kanalis inguinalis tempat kejadiannya.



Kanalis inguinalis ditemukan di selangkangan. Itu kenapa, hernia kerap dikaitkan dengan 'turun berok' yang mana sebetulnya itu adalah kondisi testis turun melalui kanalis inguinalis.



2. Hernia hiatus



Ini terjadi ketika bagian perut menonjol melalui diafragma ke dalam rongga dada. Diafragma adalah lembaran otot yang membantu Anda bernapas dengan berkontraksi dan menarik udara ke paru-paru. Organ ini memisahkan organ di perut dari apa yang ada di dada.



Jenis hernia ini paling sering terjadi pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Kalau terjadi di usia anak-anak, itu disebabkan oleh penyakit bawaan. Sedikit informasi, hernia hiatus sering menyebabkan GERD.



3. Hernia umbilikalis



Hernia ini dapat menyerang anak-anak dan bayi. Hernia ini terjadi ketika usus menonjol melalui dinding perut dekat pusar. Secara kasat mata, Anda dapat melihat penyakit ini lewat tonjolan di dekat pusar anak, terutama saat menangis.



Hernia ini satu-satunya hernia yang bisa hilang dengan sendirinya karena otot dinding perut yang semakin kuat. Hernia jenis ini umumnya muncul pada anak berusia 1 atau 2 tahun. Kalau sampai umur 5 tahun belum hilang, segera ke dokter, ya.



4. Hernia ventral



Hernia ventral terjadi ketika jaringan menonjol melalui lubang di otot perut. Saat berbaring, ukuran hernia ini bisa lebih kecil penampakannya.



Faktor penyebab hernia ini adalah obesitas, kehamilan, dan aktivitas berat.