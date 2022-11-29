HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Sifilis

, Selasa, 29 November 2022 |17:27 WIB
Umum

PENYAKIT Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan bakteri. Pada mulanya sifilis terlihat dengan timbulnya luka yang tidak terasa sakit. Luka itu muncul di sekitar kelamin, mulut, juga dubur.

Luka pada area kelaim kadang-kadang tidak terlihat dan tidak terasa menyakitkan. Akibatnya penderita sifilis tidak sadar kalau ia sudah kena sifilis. Lalu ia berhubungan seks dengan orang lain dan menularkannya ke pasangan tanpa ia sadari.

Gejala

1. Sifilis primer

Pada tahap ini akan muncul luka pada tempat bakteri Treponema Pallidum masuk. Terjadi sekira 10 hingga 90 hari, setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Meskipun luka, tapi tidak ada rasa nyeri sama sekali. Tes serologi sifilis diperlukan untuk mengetahui hasil non-reaktif pada sifilis primer secara dini.

 

2. Sifilis sekunder

Tahap ini terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang dengan ruam, yang terdapat di bagian tubuh, khususnya di telapak tangan dan kaki. Lesi bisa menetap sampai beberapa bulan. Beberapa gejala lain pun muncul, seperti flu, lelah, sakit kepala, nyeri persendian dan demam. Beberapa tanda yang bisa dikenali yaitu bercak kemerahan (Rash), limfadenopati, gejala konstitusi, mucous patch, kondiloma lata, alopesia dan gejala neurosifilis.

 

3. Sifilis laten

Sifilis laten terjadi tanpa gejala, tapi dalam 12 bulan pertama infeksi masih bisa menular. Jika tidak ditangani, sifilis laten akan berubah menjadi sifilis tersier. Pada sifilis laten, tidak terdapat lesi. Untuk mengetahuinya, diperlukan tes serologi reaktif. Sebanyak 60-85 persen kasus tetap asumtomatik (tidak menyadari adanya penyakit) selama bertahun-tahun tanpa terapi.

4. Sifilis tersier

Sifilis tersier merupakan sifilis yang paling berbahaya. Jika infeksi tidak diobati, maka akan merusak organ-organ tubuh yang menyebar ke kebutaan, jantung, otak, saraf, pembuluh darah, tulang, kelumpuhan, dimensia, tuli, impotensi, hati bahkan hingga menuju kematian.

 

 

 

 

Penyebab

1. Hobi gonta ganti pasangan

2. Hobi one night stand

3. Sering berhubungan seks tak aman tanpa kondom

4. Terinfeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis

Pencegahan

1. Berhubungan seks yang aman.

2. Memakai kondom selama melakukan semua jenis kontak seksual, termasuk selama seks oral.

3. Hindari berbagi mainan seks.

4. Rutin skrining untuk IMS (infeksi menular seksual)

5. Hindari berbagi jarum suntik jika menggunakan obat suntik

6. Hindari one night stand dan gonta ganti pasangan seksual

