Umum

Katarak merupakan kondisi dimana pada lensa mata terdapat gumpalan awan keruh yang menutupi. Katarak dimulai dengan gumpalan protein di mata yang mencegah lensa mengirimkan gambar tajam ke retina. Retina bekerja dengan mengubah cahaya yang melewati lensa menjadi sinyal yang sampai ke saraf optik kemudian mengirimkannya ke otak.

Katarak yang terbentuk akan terus berkembang secara perlahan hingga mengganggu pengelihatan.Penderita katarak bisa berakhir dengan katarak pada kedua matanya, hanya saja katarak terbentuk secara perlahan mulai dari satu mata menjangkit ke sisi lainnya.

Biasanya katarak banyak terjadi pada orang tua.Berdasarkan National Eye Institute, hampir sebagai orang Amerika yang telah berusia 80 tahun menderita katarak atau telah bahkan telah menjalani operasi katarak.



Sebagian besar katarak disebabkan oleh bertambahnya usia. Namun ada beberapa penyebab yang memungkinkan seseorang menderita katarak mulai dari trauma atau efek dari melakukan operasi mata karena masalah lain.