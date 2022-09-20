HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Katarak

, Selasa, 20 September 2022 |16:31 WIB
Katarak
Umum

Katarak merupakan kondisi dimana pada lensa mata terdapat gumpalan awan keruh yang menutupi. Katarak dimulai dengan gumpalan protein di mata yang mencegah lensa mengirimkan gambar tajam ke retina. Retina bekerja dengan mengubah cahaya yang melewati lensa menjadi sinyal yang sampai ke saraf optik kemudian mengirimkannya ke otak.

Katarak yang terbentuk akan terus berkembang secara perlahan hingga mengganggu pengelihatan.Penderita katarak bisa berakhir dengan katarak pada kedua matanya, hanya saja katarak terbentuk secara perlahan mulai dari satu mata menjangkit ke sisi lainnya.

Biasanya katarak banyak terjadi pada orang tua.Berdasarkan National Eye Institute, hampir sebagai orang Amerika yang telah berusia 80 tahun menderita katarak atau telah bahkan telah menjalani operasi katarak.

Sebagian besar katarak disebabkan oleh bertambahnya usia. Namun ada beberapa penyebab yang memungkinkan seseorang menderita katarak mulai dari trauma atau efek dari melakukan operasi mata karena masalah lain.

Gejala

Gejala seseorang mengalami dapat diketahui sebagai berikut:

  • Pandangan mata seperti berkabut dan tidak bisa melihat dengan jelas
  • Pandangan mata menjadi ganda
  • Pada malam hari penglihatan menurun
  • Warna disekitar mata mulai memudar hingga melihat lingkaran cahaya disekitar mata
  • Mata silau terkena terangnya cahaya
  • Sering mengganti kaca mata

 

Penyebab

Penyebab katarak paling umum adalah karena faktor usia. Sebagian besar lensa mata terdiri dari air 65% dan protein 35%, seiring bertambahnya usia lensa mata menjadi semakin tebal dan membuat gumpalan protein sehingga menghalangi cahaya masuk ke retina. Pandangan menjadi kabur dan tidak tajam seperti sedia kala.

Faktor Risiko

Faktor resiko yang menyebabkan katarak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu faktor individu, faktor lingkungan dan faktor protektif. Faktor individu yang menyebabkan katarak antara lain seperti usia, genetika, ras hingga faktor dari jenis kelamin.

Selanjutnya faktor lingkungan yaitu seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, diabetes mellitus, hipertensi, paparan sinar ultraviolet, penggunaan steroid hingga riwayat trauma. Ketiga faktor protektif yaitu akibat dari penggunaan aspirin dan terapi hormon.

Pencegahan

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi mata dari terjangkitnya katara. Berikut adalah pencegahan katarak yang bisa dilakukan:

  • Lindungi mata dari sinar matahari dengan menggunakan kacamata hitam saat keluar rumah
  • Berhenti merokok
  • Konsumsi makanan sehat, terutama mengkonsumsi sayur berdaun gelap seperti sawi, kangkung dan bayam
  • Lakukan pemeriksaan mata dilatasi selama 2 tahun sekali bagi orang berusia 60 tahun keatas
  • Pola hidup sehat dan terhindar dari diabetes

Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
