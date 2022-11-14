HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Gangguan stress pascatrauma ptsd

, Senin, 14 November 2022 |17:27 WIB
Gangguan stress pascatrauma ptsd
(Gangguan Stress Pascatrauma (PTSD), Foto: Freepik)
Umum

Gangguan stress pascatrauma (PTSD) merupakan kesehatan mental yang dialami sebagian orang. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi medis yang dapat terjadi pada siapa saja. Ya, betul, kepada diri kita, orang di sekitar kita pun PTSD dapat terjadi.

Secara statistik, dua puluh persen yaitu satu dari lima orang yang mengalami peristiwa traumatis dapat terkena gejala PSTD dengan berbagai tingkatan, mulai yang ringan hingga yang sangat serius.

PTSD adalah salah satu penyebab utama orang depresi hingga melakukan aksi bunuh diri. Inilah pentingnya kenali gejala PTSD sehingga bisa memberikan pertolongan yang tepat bagi orang yang mengalaminya baik itu diri kita sendiri maupun teman dan keluarga terdekat.

Gejala

1. Sering ingat terhadap peristiwa traumatis
2. Peristiwa traumatis juga sering kali hadir dalam mimpi buruk sehingga penderita tertekan
3. Penderita enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma.
4. Penderita cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain.
5. Kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukainya.
6. Sering merasa putus asa.
7. Sulit menjalin hubungan dengan orang lain.
8. Mudah takut atau marah.

Faktor Risiko

1. Kurang mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat
2. Kecanduan alkohol atau penyalahgunaan narkoba
3. Memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental antara lain depresi
4. Punya pengalaman traumatis sebelumnya, misalnya dirundung atau dilecehkan saat masih kecil
5. Punya pekerjaan tertentu seperti relawan medis di daerah perang, tentara yang maju perang.

Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
