HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kusta

, Selasa, 27 Agustus 2024 |15:16 WIB
Kusta
Kusta
Umum

Kusta, atau dikenal sebagai penyakit Hansen, merupakan infeksi bakteri yang memengaruhi mata, kulit, dan saraf. Gejalanya mencakup bercak pada kulit, sensasi berkurang, dan luka tanpa rasa sakit.

Melansir dari Cleveland Clinic, Senin (4/3/2024), penyakit kusta dapat memengaruhi individu dari berbagai rentang usia, namun paling umum terjadi pada mereka yang berusia antara lima hingga 15 tahun atau pada orang yang berusia di atas 30 tahun.

Gejala

Terdapat beberapa gejala yang kerap dialami penderita kusta, antara lain:

1. Bercak Kulit

Muncul bercak merah atau kehilangan warna pada kulit.

2. Sensasi Mati Rasa

Terjadi penurunan sensasi atau mati rasa pada area kulit tertentu.

3. Kesemutan

Terutama dirasakan di tangan, kaki, lengan, dan tungkai.

4. Luka Tanpa Rasa Sakit

Adanya luka atau luka bakar yang tidak menimbulkan rasa sakit pada tangan dan kaki.

5. Kelemahan Otot

Beberapa kasus dapat disertai dengan kulit yang menjadi tebal atau kaku.

Penyebab

Kusta disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular melalui kontak dekat, seperti bersentuhan atau berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi. Meskipun kita belum sepenuhnya tahu bagaimana bakteri ini menyebar dari satu orang ke orang lain, kemungkinan penularan terjadi saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

Bakteri ini tumbuh dan berkembang di dalam tubuh manusia, terutama memengaruhi mata, kulit, selaput lendir, dan saraf. Akibatnya, muncul luka, pembengkakan, dan kerusakan pada saraf, yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh.

Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar orang memiliki kekebalan alami terhadap bakteri penyebab kusta, dan hanya sekitar lima persen dari populasi yang rentan terhadap penyakit ini. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa jenis armadillo dapat membawa bakteri ini dan menyebarkannya kepada manusia.

Faktor Risiko

Meskipun bakteri adalah penyebab utama kusta, ada juga faktor-faktor risiko dan kondisi lingkungan tertentu yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang terinfeksi.

1. Kelumpuhan

Kusta dapat menyebabkan kelumpuhan karena kerusakan saraf yang dapat memengaruhi fungsi otot.

2. Gangguan Penglihatan

Jika kusta memengaruhi mata dan saraf optik, maka dapat menyebabkan kehilangan penglihatan.

3. Gangguan pada Hidung

Infeksi kusta dapat merusak hidung, mengakibatkan masalah pernapasan dan penciuman.

4. Kelumpuhan pada Tangan dan Kaki

Saraf yang rusak dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tangan dan kaki, juga bisa mempengaruhi fungsi motorik.

5. Pemendekan Jari Tangan dan Kaki

Kusta dapat menyebabkan deformitas, seperti pemendekan jari tangan dan kaki karena kerusakan pada tulang dan jaringan.

6. Bisul Kronis di Telapak Kaki yang Tak Kunjung Sembuh

Kusta dapat menyebabkan bisul kronis di telapak kaki, yang sulit sembuh karena gangguan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi bakteri.

Pencegahan

WHO menyarankan melakukan penelusuran individu yang tinggal serumah dan lingkungan sekitar, serta identifikasi kontak sosial untuk setiap individu yang terkena kusta. Tindakan ini sebaiknya diikuti dengan memberikan dosis tunggal rifampisin sebagai tindakan pencegahan kemo-terapeutik.

Walaupun risiko penularan penyakit ini rendah, Anda dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi dengan menghindari kontak dekat dengan kulit dan cairan tubuh individu yang terinfeksi. Jika ada anggota keluarga yang pernah berinteraksi dengan penderita kusta, segera konsultasikan dengan dokter.

Pemeriksaan lebih lanjut mungkin diperlukan selama setidaknya lima tahun untuk memastikan tidak adanya infeksi.

