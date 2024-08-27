Penyebab

Kusta disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular melalui kontak dekat, seperti bersentuhan atau berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi. Meskipun kita belum sepenuhnya tahu bagaimana bakteri ini menyebar dari satu orang ke orang lain, kemungkinan penularan terjadi saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin.





Bakteri ini tumbuh dan berkembang di dalam tubuh manusia, terutama memengaruhi mata, kulit, selaput lendir, dan saraf. Akibatnya, muncul luka, pembengkakan, dan kerusakan pada saraf, yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh.





Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar orang memiliki kekebalan alami terhadap bakteri penyebab kusta, dan hanya sekitar lima persen dari populasi yang rentan terhadap penyakit ini. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa jenis armadillo dapat membawa bakteri ini dan menyebarkannya kepada manusia.