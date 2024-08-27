Meskipun bakteri adalah penyebab utama kusta, ada juga faktor-faktor risiko dan kondisi lingkungan tertentu yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang terinfeksi.
1. Kelumpuhan
Kusta dapat menyebabkan kelumpuhan karena kerusakan saraf yang dapat memengaruhi fungsi otot.
2. Gangguan Penglihatan
Jika kusta memengaruhi mata dan saraf optik, maka dapat menyebabkan kehilangan penglihatan.
3. Gangguan pada Hidung
Infeksi kusta dapat merusak hidung, mengakibatkan masalah pernapasan dan penciuman.
4. Kelumpuhan pada Tangan dan Kaki
Saraf yang rusak dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tangan dan kaki, juga bisa mempengaruhi fungsi motorik.
5. Pemendekan Jari Tangan dan Kaki
Kusta dapat menyebabkan deformitas, seperti pemendekan jari tangan dan kaki karena kerusakan pada tulang dan jaringan.
6. Bisul Kronis di Telapak Kaki yang Tak Kunjung Sembuh
Kusta dapat menyebabkan bisul kronis di telapak kaki, yang sulit sembuh karena gangguan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi bakteri.