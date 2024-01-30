Penyebab

Penyebab utama infeksi menular adalah organisme, seperti virus, jamur, bakteri, dan parasit. Akan tetapi, penyebarannya melalui kontak langsung dan tidak langsung.





Kontak langsung





Sebagian besar penyakit ini mudah menular secara langsung. Berikut ini tiga cara penyebarannya, yaitu:





1. Ibu dari anak yang belum lahir





Wanita yang sedang hamil atau menyusui rentan menularkan penyakit kepada bayi melalui kuman di plasenta atau ASI.





2. Hewan ke manusia





Melakukan kontak dengan binatang yang terinfeksi penyakit sehingga organisme berpindah ke individu melalui gigitan.





3. Manusia ke manusia





Umumnya menyebar melalui kontak fisik dengan seseorang yang sedang sakit, seperti bersentuhan, batuk, atau bersin yang tidak ditutup, serta pertukaran cairan tubuh dari kontak seksual.





Kontak tidak langsung





Sementara itu, tidak sedikit organisme yang berada di benda mati pembawa infeksi menular, seperti gagang pintu, meja, atau keran air. Adapun dua pemicu utama penyebab Anda terinfeksi penyakit menular adalah:





1. Kontaminasi makanan





Kuman kerap hinggap di atas makanan terbuka. Oleh karena itu, organisme mudah terkontaminasi ke manusia. Misalnya, Escherichia coli atau disebut E.coli adalah bakteri yang berada di dalam makanan tertentu, seperti hamburger kurang matang atau jus buah tidak pasteurisasi.





2. Gigitan serangga





Beberapa kuman mengandalkan serangga atau disebut vektor untuk berpindah dari satu inang ke lainnya, seperti nyamuk, kutu, atau kutu rusa.