Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Cantengan

, Minggu, 28 Januari 2024 |12:27 WIB
Cantengan
Cantengan. (Foto:Freepik.com)
A
A
A
Umum

Cantengan dapat menimbulkan rasa nyeri, kulit meradang, bengkak dan terkadang membuat infeksi di sekitar kuku kaki.

Namun jangan khawatir, sebab cantengan dapat diatasi dengan perawatan sederhana dirumah. Namun jika kondisi memburuk dan rasa sakit menyebar maka memerlukan bantuan dari tenaga ahli.

Dirangkum dari Mayo Clinic, cantengan adalah suatu kondisi umum di mana sudut atau sisi kuku kaki tumbuh menjadi daging yang lunak. Mengakibatkan rasa nyeri, kulit meradang, bengkak, dan sebagian menjadi infeksi. Kondisi cantengan biasanya akan mempengaruhi jempol kaki.

Gejala

Beberapa gejala umum cantengan yang biasanya muncul , yaitu:

1. Rasa sakit dan nyeri
2. Kulit yang meradang
3. Pembengkakan
4. Infeksi

Penyebab

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab cantengan, antara lain:

1. Mengenakan sepatu yang terlalu menekan kuku kaki
2. Memotong kuku kaki terlalu pendek atau tidak lurus
3. Melukai kuku kaki
4. Memiliki kuku kaki yang sangat melengkung
5. Infeksi pada kuku
6. Dan, kondisi kesehatan tertentu

Faktor Risiko

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko cantengan, meliputi:

1. Saat usia remaja, kaki cenderung lebih banyak mengeluarkan keringat sehingga dapat melembutkan kuku dan kulit
2. Memiliki kebiasaan perawatan kuku yang mendorong kuku tumbuh ke dalam kulit, seperti memotong kuku terlalu pendek atau membulatkan sudutnya
3. Kurangnya merawat kuku dengan benar
4. Mengenakan sepatu yang membatasi ruang jari kaki
5. Melakukan aktivitas yang melibatkan ujung kaki, seperti berlari dan menendang, yang membuat jari kaki Anda berisiko cedera
6. Memiliki suatu kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, yang menyebabkan aliran darah buruk.

Pencegahan

Untuk membantu mencegah cantengan, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara:

1. Potong kuku kaki Anda secara lurus

Jangan melengkungkan kuku agar sesuai dengan bentuk bagian depan jari kaki Anda. Jika Anda melakukan perawatan kuku kaki di salon, mintalah untuk memotong kuku Anda secara lurus. Jika Anda memiliki kondisi yang menyebabkan aliran darah ke kaki buruk dan Anda tidak dapat memotong kuku, konsultasikan dengan dokter untuk cara perawatan yang benar dan aman.

2. Jaga agar kuku kaki tetap panjang

Pangkas kuku kaki agar sejajar dengan ujung jari kaki Anda. Jika Anda memotong kuku kaki terlalu pendek, tekanan dari sepatu pada jari kaki dapat menyebabkan kuku tumbuh ke dalam kulit.

3. Gunakan sepatu yang pas

Sepatu yang memberikan terlalu banyak tekanan pada jari kaki atau menjepitnya dapat menyebabkan kuku tumbuh ke jaringan di sekitarnya. Jika Anda mengalami kerusakan saraf pada kaki, Anda mungkin tidak dapat merasakan apakah sepatu Anda terlalu ketat.

4. Kenakan alas kaki pelindung
Jika Anda memiliki aktivitas yang berisiko melukai jari kaki, kenakan alas kaki pelindung, seperti sepatu berujung keras untuk melindungi bagian ujung kaki.

5. Periksa kaki Anda

Jika Anda seorang menderita diabetes, periksalah kaki Anda secara berkala untuk mencari tanda-tanda kuku kaki cantengan ataupun masalah kaki lainnya.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement