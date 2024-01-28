Untuk membantu mencegah cantengan, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara:
1. Potong kuku kaki Anda secara lurus
Jangan melengkungkan kuku agar sesuai dengan bentuk bagian depan jari kaki Anda. Jika Anda melakukan perawatan kuku kaki di salon, mintalah untuk memotong kuku Anda secara lurus. Jika Anda memiliki kondisi yang menyebabkan aliran darah ke kaki buruk dan Anda tidak dapat memotong kuku, konsultasikan dengan dokter untuk cara perawatan yang benar dan aman.
2. Jaga agar kuku kaki tetap panjang
Pangkas kuku kaki agar sejajar dengan ujung jari kaki Anda. Jika Anda memotong kuku kaki terlalu pendek, tekanan dari sepatu pada jari kaki dapat menyebabkan kuku tumbuh ke dalam kulit.
3. Gunakan sepatu yang pas
Sepatu yang memberikan terlalu banyak tekanan pada jari kaki atau menjepitnya dapat menyebabkan kuku tumbuh ke jaringan di sekitarnya. Jika Anda mengalami kerusakan saraf pada kaki, Anda mungkin tidak dapat merasakan apakah sepatu Anda terlalu ketat.
4. Kenakan alas kaki pelindung
Jika Anda memiliki aktivitas yang berisiko melukai jari kaki, kenakan alas kaki pelindung, seperti sepatu berujung keras untuk melindungi bagian ujung kaki.
5. Periksa kaki Anda
Jika Anda seorang menderita diabetes, periksalah kaki Anda secara berkala untuk mencari tanda-tanda kuku kaki cantengan ataupun masalah kaki lainnya.